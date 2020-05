Centrul Bucureştiului, închis în weekend-uri. Începând din 22 mai, zonele întinse din Capitală devin pietonale la sfârşitul săptămânii

Zonele pietonale instituite la sfârșit de săptămână în București:

Zona 1 – strada Polona (de la bd. Dacia) – strada A.D. Xenopol – strada Dionise Lupu – strada C.A. Rosetti – strada J.L. Calderon (de la strada C.A. Rosetti) – strada I.L. Caragiale – strada Icoanei – strada A. Vlaicu.

Zona 2 – Calea Victoriei (de la bd Regina Elisabeta) – strada Eforie – strada Domnita Anastasia – strada ing. A Saligny – Splaiul Independentei.

Zona 3 – bd Eroilor – Eroii Sanitari – piata Operei – strada Dr. J. Lister – strada Dr. Gr. Romnicean

Zona 4 – strada E. Quinet (de la strada Academiei) – strada Biserica Enei

Zona 5 – bulevardul Dacia – bulevardul N. Balcescu – strada G. Enescu – Calea Victoriei.

Zona 6 – strada G. Enescu – N. Golescu – Calea Victoriei – strada C.A. Rosetti – bulevardul N. Balcescu.

Zona 7 – bulevardul Unirii (intre Piata Constitutiei si locala de vest a pietei Unirii)

Proiectul a fost inițiat de ONG-ul ARCEN, cunoscut pentru inițiativele legate de îmbunătățirea calității vieții, care a propus în această săptămână Primăriei Capitalei un proiect pentru lărgirea spațiilor de recreere prin pietonalizarea străzilor din apropierea parcurilor și a grădinilor publice pe durata weekend-urilor.

Gabriela Firea a declarat, potrivit unui comunicat de presă, că “odata cu trecerea de la starea de urgenta la starea de alerta, si avand in vedere restrictiile de functionare a spatiilor de alimentatie publica si de divertismnt impuse de pandemia de coronavirus, bucurestenii vor dori cu siguranta sa se plimbe mai mult prin oras si, pentru a incuraja atat miscarea in aer liber, cat si mijloacele de transport alternativ, am decis sa instituim, in weekenduri, pe anumite artere din centrul orasului, zone pietonale, de promenada, unde circulatia masinilor sa fie interzisa”.