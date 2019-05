Centrul de Zi destinat recuperării copiilor cu dizabilităţi, funcţional de astăzi în Sectorul 5

Centrul are ca misiune oferirea de servicii de îngrijire complexă copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani, cu handicap motor sau neuropsihic, aflați în dificultate socială sau medicală. Începând de astăzi, aici se vor desfășura activități de consiliere psihologică, terapie individuală și de grup, programe individualizate de logopedie, kinetoterapie, baneo-fizio-terapie, de stimulare-recuperare, programe educaționale, recreative și de socializare specifice copilului cu handicap, sprijin și consiliere familiilor sau aparținătorilor legali, urmărindu-se implicarea acestora în procesul de recuperare și integrare a copilului în comunitate.

Oferind și posibilitatea desfășurării activităților de tip educațional, recuperare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, sprijin în vederea orientării școlare, cât și consiliere pentru familie, nou-inauguratul centru are o capacitate de 50 de locuri pentru desfășurarea activităților recuperatorii, în prezent fiind evaluați și urmând să fie integrați eșalonat în activitățile curente aproximativ 90 de copii.

"Proiectul de regenerare urbană pe care l-am propus și pe care îl derulăm nu se referă doar la realizarea unor amenajări, ci, în special, la modul în care interacționăm și acordăm sprijin semenilor noștri care, din păcate, traversează niște momente care îi împiedică să se bucure întotdeauna de viața de zi cu zi. Din nefericire, avem în Sectorul 5 aproximativ 1.000 de copiii cu handicap motor sau neuropsihic, pe care trebuie să îi ajutăm, atât din punct de vedere financiar, cât, mai ales, din punct de vedere emoțional, să depășească clipele grele cu care se confruntă. Pentru noi este astăzi un moment de mare bucurie, fiindcă am reușit să inaugurăm acest sediu, într-o clădire care era practic o ruină și pe care am reușit să o refacem integral și să o dotăm conform nevoilor copiilor-beneficiari. Este un centru de zi unic ca și suprafață, ca dotări și complexitate a serviciilor oferite. Totodată, avem în curs de amenajare în curtea care deservește centrul un teren de sport multifuncțional și un loc de joacă cu aparate special destinate copiilor cu astfel de nevoi, care va fi cel mai mare din țară.", a declarat Daniel Florea, primarul Sectorului 5.