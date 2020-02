Propunere de căsătorie, imposibil de refuzat. Şi-a încercuit iubita cu 16 tancuri şi a cerut-o de nevastă VIDEO

În imaginile difuzate vineri de Ministerul rus al Apărării, pe postul de televiziune Zvezda al armatei ruse, se văd 16 tancuri T-72B3 formând o inimă în zăpadă în poligonul militar Alabino, din apropiere de Moscova.

Locotenentul Denis Kazanţev a luat-o de mână pe iubita sa împreună cu care este de mult timp, Alexandra Kopitova, şi a condus-o cu ochii închişi în centrul inimii de blindate. Apoi Kazanţev, şef de pluton, s-a aşezat în genunchi pentru a face cererea de căsătorie, cu un buchet de trandafiri roşii în mână.

"Suntem împreună de foarte mult timp. Am trecut probele timpului şi distanţei. Căsătoreşte-te cu mine!", i-a spus locotenentul rus iubitei sale, care a încuviinţat cu un gest din cap, după care el i-a pus inelul de logodnă pe deget. Dar "tot nu înţeleg ce se întâmplă", "a fost foarte neaşteptat" a spus fata la postul de televiziune al armatei ruse.

Tancurile folosite pentru aceste manevre romantice participă şi la parada militară organizată în Piaţa Roşie din Moscova în fiecare an pe 9 mai, de Ziua Victoriei împotriva Germaniei naziste, precizează postul Zvezda.

