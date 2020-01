Cerere inedită a elevilor români! Anul școlar va începe pe 1 septembrie și se va termina pe 1 iunie! ”Luna iunie nu produce beneficiu”

Consiliul Național al Elevilor cere ministrului ministrului Educației, Monica Anisie o structură fixă a anului școlar, în care școala să înceapă în fiecare an pe 1 septembrie și să se încheie pe 1 iunie. Elevii au criticat durata propusă de către minister a următorului an școlar, care va dura în total 34 de săptămâni și este „cel mai scurt an școlar din istoria recentă”.