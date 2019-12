CFR CLUJ CELTIC GLASGOW (ora 19:55) LIVE STREAM VIDEO ONLINE în Grupa E din EUROPA LEAGUE

CFR CLUJ CELTIC GLASGOW LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROPA LEAGUE. Halis Ozkahya, din Turcia, va conduce la centru meciul CFR Cluj - Celtic Glasgow, programat, joi, de la ora 19:55, în ultima etapă a grupelor Europa League, ajutat de asistenţii Ceyhun Sesigüzel şi Ekrem Kan, iar rezervă va fi Alper Ulusoy. CFR CLUJ CELTIC GLASGOW, meci contând pentru etapa a 6-a, ultima, a Grupei E din Europa League, se joacă, joi, de la ora 19:55, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK PLUS.

"Celtic Glasgow poate să vină cu trei echipe în campionatul românesc și câștigă sigur titlul. Nu cu prima, nu cu a doua, ci cu a treia. Uitați-vă la lotul lor! E normal că ei sunt favoriți. Indiferent ce mi-ați spune, vom fi foarte supărați și triști dacă nu ne calificăm. Nu mă așteptam nici 1% să jucăm cu calificarea pe masă și să avem nevoie doar de un punct. Dacă nu ne vom califica, va fi unul dintre cele mai triste momente din cariera mea. Știm că Celtic Glasgow a câștigat ultimele 12 meciuri oficiale. Au un lot fantastic, o formă fantastică. Va fi un mic miracol dacă ne calificăm", a declarat Dan Petrescu, antrenorul ardelenilor, înainte de CFR CLUJ - CELTIC GLASGOW.

"Forrest, McGregor, Christie nu sunt disponibili, nu au venit la meciul cu CFR Cluj. Vin în schimb Roberts, Dembele, Sinclair și Gordon. Avem chiar și așa o echipă puternică. Vom juca relaxați cu CFR Cluj, nu avem nici o presiune. Am venit doar ca să prestăm un fotbal frumos. Dan Petrescu ne-a complimentat, a fost foarte drăguț cu noi. Îi mulțumim", a spus Neil lennon, managerul scoţienilor.

Clasament Grupa E

Echipele probabile la meciul CFR CLUJ - CELTIC GLASGOW

CFR CLUJ: Arlauskis – Susic, Burcă, Cestor, Camora – Djokovic, Bordeianu, Culio – Deac, L. Traore, Omrani. Antrenor: Dan Petrescu.

CELTIC GLASGOW: Gordon – Bauer, Bitton, Simunovic, Taylor – Robertson, Ntcham – Shved, Rogic, Johnston – Griffiths. Antrenor: Neil Lennon.

În tur a fost Celtic Glasgow - CFR Cluj 2-0. Celtic Glasgow este lider, cu 13 puncte, iar CFR Cluj pe locul 2, cu 9 puncte.