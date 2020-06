CFR Cluj - Craiova 0-0 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT LOOK PLUS TELEKOM SPORT. Finala Ligii 1!

CFR Cluj - Craiova 0-0 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT LOOK PLUS TELEKOM SPORT. Meciul CFR Cluj – Craiova are loc duminică, 28 iunie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 5-a din play-off și reprezintă finala pentru titlu.

CFR Cluj e lider în play-off, cu 36 de puncte, 4 mai multe decât adversara de astăzi, CS Universitatea Craiova. Cele două par să se fi desprins de restul plutonului și vor duce lupta pentru titlu în doi. Oltenii nu au amintiri tocmai plăcute din ultimele deplasări făcute la Cluj. Au pierdut 5 din ultimele 6 meciuri, cealaltă dispută terminându-se la egalitate.

CFR Cluj - Craiova, echipele probabile

CFR Cluj: 87. Arlauskis- 4. Cr. Manea, 3. Burcă, 55. Vinicius, 45. Camora - 94. Itu, 28. Hoban, 8. Djokovici - 10. C. Deac, 9. Omrani, 18. V. Costache

REZERVE: 89. Hindrich, 7. A. Păun, 13. D. Ciobotariu, 20. Țucudean, 21. K. Boli, 27. Chipciu, 37. Bordeianu, 92. Cestor, 99. Rondon

ANTRENOR: Dan Petrescu

CRAIOVA: 13. Pigliacelli - 18. Șt. Vlădoiu, 33. Bălașa, 26. Acka, 11. Bancu - 16. Nistor, 8. Mateiu, 10. Cicâldău - 9. A. Ivan, 19. Koljici, 28. Mihăilă

REZERVE: 1. L. Popescu, 5. Vătăjelu, 14. Qaka, 15. Cosici, 17. Baiaram, 20. Gustavo, 21. Ivanov, 22. Bărbuț, 38. L. Nițu

ANTRENOR: Cristiano Bergodi

ABSENȚI: V. Constantin (în recuperare), Mihai Roman II (indisponibil), Mățel (accidentat)

Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei) / Asistenți: Vasile Marinescu și Mircea Orbuleț (ambii din București)