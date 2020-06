CFR CLUJ - CRAIOVA (ora 20:00) LIVE STREAM VIDEO ONLINE în etapa a 5-a din PLAY OFF LIGA 1

CFR CLUJ CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE PLAY OFF LIGA 1. Istvan Kovacs va arbiutra meciul CFR CLUJ - CRAIOVA, ajutat de asistenții Vasile Marinescu și Mircea Orbuleț. Revervă a fost numit Florin Mazilu. Observatorul partidei va fi Ioan Onicaș. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, duminică, de la ora 20:00, CFR CLUJ CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

"Va fi un meci strans cu Craiova, micile detalii vor face diferenta. Imi pare bine ca Bergodi antreneaza Craiova, are experienta, mereu am avut o relatie buna, este un gentleman. Nu putem spune ca e finala campionatului, mai sunt apoi 15 puncte in joc, campionatul se va juca pana la final", a declarat antrenorul ardelenilor, Dan. Petrescu. CFR CLUJ CRAIOVA, meci contând pentru etapa a 5-a din PLAY OFF LIGA 1, se joacă, duminică, de la ora 20:00.

"Cu CFR Cluj trebuie să joci tehnic aproape perfect, dacă nu, ei fac ce vor. Dacă greșești o pasă, vin imediat peste adversar. Pentru a obține punctele, trebuie să fim foarte buni din punct de vedere defensiv și tehnic. E un meci de fotbal, normal că jucăm la victorie. Eu sper că vom face un joc foarte bun și se vor vedea îmbunătățire din echipă. Cred că putem, putem să obținem un rezultat bun. În fotbal, nu există nicio echipă perfectă. CFR Cluj e campioană doi ani la rând, îi respectăm, dar nu ne este frică. E o echipă bună, de cupe europene, dar noi avem de partea noastră dorința, ambiția de a realiza ceva important în acest campionat", a declarat antrenorul oltenilor, Cristiano Bergodi.

La casele pariuri, bookmakerii merg pe experiența celor de la CFR CLUJ, cărora le acordă cotă de 1,90 la victorie, față de 4,50 pentru CRAIOVA.

Echipele probabile la meciul CFR CLUJ CRAIOVA

CFR CLUJ: Arlauskis - Susic, Burcă, Vinicius, Camora - Djokovic, Bordeianu, Itu - Val. Costache, Rondon, Omrani. Antrenor: Petrescu.

CRAIOVA: Pigliacelli - Vlădoiu, Acka, Bălaşa, Bancu - Nistor, Mateiu, Cicâldău - Gustavo, Koljic, Val. Mihăilă. Antrenor: Bergodi.

