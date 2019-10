Articol publicat in: Sport

CFR CLUJ - CRAIOVA 0-0 LIVE VIDEO STREAM ONLINE la DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT în LIGA 1

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 45 min) // Sursa: romaniatv.net CFR CLUJ CRAIOVA LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LIGA 1. CFR CLUJ CRAIOVA, meci contând pentru etapa a 13-a din LIGA 1, se joacă, sâmbătă, de la ora 20:30, LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. CFR CLUJ şi CRAIOVA se întâlnesc pe Stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" din Cluj-Napoca. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit, sâmbătă, de la ora 20:30, CFR CLUJ CRAIOVA LIVE VIDEO STREAM ONLINE. CFR CLUJ CRAIOVA LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LIGA 1. Radu Petrescu va arbitra meciul CFR CLUJ - CRAIOVA, ajutat de asistenţi Radu Ghinguleac şi Mircea Grigoriu, în timp ce Andrei Antonie este rezervă. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit, sâmbătă, de la ora 20:30, CFR CLUJ CRAIOVA LIVE VIDEO STREAM ONLINE. CFR CLUJ - CRAIOVA este LIVE VIDEO STREAM ONLINE AICI şi AICI . CFR CLUJ CRAIOVA LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LIGA 1. Echipele de start la meciul CFR CLUJ - CRAIOVA CFR CLUJ: Arlauskis - Susic, Boli, Vinicius, Camora - Itu, Hoban, Culio - Costache, Traore, M. Pereira. ANTRENOR: Dan Petrescu. CRAIOVA: Pigliacelli - Vlădoiu, Bălașa, Acka, Vătăjelu - Mățel, Cicâldău, Cosic - Zakaric, A. Ivan, Mihăilă. ANTRENOR: Victor Pițurcă CFR CLUJ CRAIOVA LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LIGA 1. "Craiova e mai puternica alaturi de Piturca? Craiova e mai puternica datorita jucatorilor pe care i-a adus. Bineinteles, si experienta lui Piti e importanta si sunt convins ca va fi un meci pe muchie de cutit: ori victorie la un gol, ori un rezultate de egalitate", a declarat Dan Petrescu inainte de CFR CLUJ - CRAIOVA. CFR CLUJ CRAIOVA LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LIGA 1. "Mergem pe terenul lui CFR Cluj numai cu gandul la victorie. Ne-am luat masuri pentru jocul cu CFR Cluj, dar e unul ca toate celelate. Nu e atat de important ca si cum ar fi in play-off", a spus Victor Piturca. CFR CLUJ CRAIOVA, meci contând pentru etapa a 13-a din LIGA 1, se joacă, sâmbătă, de la ora 20:30, LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. CFR CLUJ CRAIOVA LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LIGA 1. Echipele probabile la meciul CFR CLUJ - CRAIOVA CFR CLUJ: Arlauskis - Susic, Burcă, Boli, Camora - Itu, Bordeianu, Djokovic - Val. Costache, Rondon, Omrani. Antrenor: Dan Petrescu. CRAIOVA: Pigliacelli - Martic, Bălașa, Acka, Vătăjelu - Ivanov, Cicâldău, Mateiu - Baiaram, A. Ivan, Mihăilă. Antrenor: Victor Pițurcă. CFR CLUJ CRAIOVA LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LIGA 1. CFR CLUJ CRAIOVA, meci contând pentru etapa a 13-a din LIGA 1, se joacă, sâmbătă, de la ora 20:30, LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. CFR CLUJ şi CRAIOVA se întâlnesc pe Stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" din Cluj-Napoca. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit, sâmbătă, de la ora 20:30, CFR CLUJ CRAIOVA LIVE VIDEO STREAM ONLINE. loading...

