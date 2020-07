Lovitură de teatru în scandalul momentului. "Regina Maria", precizări de ultimă oră după ce a fost ameninţată cu judecata de CFR Cluj

"Tratam problema testarii COVID-10 cu cea mai mare seriozitate si responsabilitate. Intelegem rolul esential pe care il joaca testarea in cazul sportivilor de performanta si ne dorim sa fim alaturi de ei. Am deparat inca de acum doua zile verificari minutioase ale proceselor care au stat la baza rezultatelor noastre. Verificarile de pana acum confirma ca procedurile au fost respectate intocmai. In plus, precizam ca tehnica RT-PCR are o acuratete de 98%, fiind standardul de diagnostic pentru COVID-19 la nivel mondial", a spus Alina Bacalu, Head of Corporate Communication la Regina Maria, pentru sport.ro.

CFR Cluj afirmă că toate cele 23 de teste au fost fals pozitive

CFR Cluj a emis un comunicat de presă în care susţine că se gândeşte să dea în judecată clinica, după ce următoarele două teste efectuate de jucători, la doar câteva zile, au avut rezultat negativ.

"Clubul CFR 1907 Cluj a respectat absolut toate măsurile cuprinse în Protocoalele MTS/FRF/LPF şi toate recomandările venite din partea autorităţilor. Am dat dovadă de transparenţă în relaţia cu autorităţile statului şi ne-am luat toate măsurile de prevenţie posibile pentru a opri răspândirea acestui virus. În urma investigaţiilor şi retestărilor efectuate în ultimele zile s-a dovedit faptul că din totalul de 23 de persoane depistate pozitiv NICIUNA nu este şi nici nu a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2, aşadar testele efectuate iniţial au fost fals-pozitive", se arată în comunicatul campioanei României.

ŞOC în Liga 1: Dan Petrescu, antrenorul campioanei CFR, depistat pozitiv cu COVID

"Ca urmare a acestei situaţii create, echipa noastră nu a putut disputa meciul cu FC Botoşani duminică, aşa cum era programat iniţial, acesta fiind reprogramat pentru data de astăzi. În următoarele 6 zile, CFR 1907 Cluj va trebui să joace 3 meciuri, toate extrem de importante pentru clubul nostru. E important de menţionat faptul că până astăzi, echipa a fost privată de posibilitatea desfăşurării antrenamentelor, fapt care poate afecta forma băieţilor în aceste meciuri rămase", precizează CFR Cluj.