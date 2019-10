CHAMPIONS LEAGUE. Programul meciurilor de MIERCURI şi transmisiile TV

CHAMPIONS LEAGUE. Capul de afis e tinut de confruntarea dintre Inter Milano si Borussia Dortmund, insa seara se anunta importanta si pentru Ianis Hagi, Nicolae Stanciu si Razvan Marin. Ianis Hagi e dat titular contra lui Liverpool, in timp ce Nicolae Stanciu e pregatit sa-l infrunte pe Lionel Messi la Praga. Razvan Marin are si el sanse sa joace in confruntarea de la Amsterdam cu Chelsea Londra.

CHAMPIONS LEAGUE. Surprize în meciurile de MARŢI. Rezultate, marcatori, clasamente

CHAMPIONS LEAGUE. Programul meciurilor

GRUPA E

22:00 KRC Genk - Liverpool FC (Digi Sport 3, Telekom Sport 3)

22:00 FC Sazburg - SSC Napoli (Digi Sport 4, Telekom Sport 4)

Clasament: 1. Napoli 4p, 2. Liverpool 3p, 3. Salzburg 3p, 4. Genk 1p.

GRUPA F

22:00 Inter Milano - Borussia Dortmund (Digi Sport 2, Telekom Sport 2)

22:00 Slavia Praga - FC Barcelona (Digi Sport 1, Telekom Sport 1)

Clasament: 1. Dortmund 4p, 2. barcelona 4p, 3. Inter 1p, 4. Slavia 1p.

GRUPA G

19:55 RB Leipzig - Zenit St. Petersburg (Digi Sport 2)

22:00 Benfica Lisabona - Olympique Lyon

Clasament:1. Zenit 4p, 2. Lyon 4p, 3. Leipzig, 4. Benfica 0p.

GRUPA H

19:55 Ajax Amsterdam - Chelsea (Digi Sport 1, Telekom Sport 2)

22:00 OSC Lille - CF Valencia

Clasament:1. Ajax 6p, 2. Chelsea 3p, 3. Valencia 3p, 4. Lille 0p.