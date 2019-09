Chef celebru, mort la doar 44 de ani. A fost jurat în mai multe emisiuni culinare şi deţinea un faimos restaurant

Carl Ruiz a murit în somn, iar cauza cea mai probabilă a decesului este infarctul. Ruiz era o vedetă a postului de televiziune Food Network.

Carl Ruiz s-a născut pe 4 aprilie 1975 şi a abolvit Institutul de Educaţie Culinară din New York. A lucrat ca ajutor de chef la Dish, un restaurant din Clifton (New Jersey), înainte de a deveni chef executiv la restaurantul Sabor, din North Bergen (New Jersey), în anul 2002.

Ulterior, Carl Ruiz s-a mutat la New York, unde a deţinut poziţii cheie în mai multe restaurante renumite. În acelaşi timp, a fost jurat la mai multe show-uri culinare şi s-a ocupat de propriul restaurant, la Cubana.