CHEFI LA CUŢITE 28 octombrie 2019. Lupte strânse pentru amulete. Chef Florin Dumitrescu: "Încă mai am o şansă să recuperez"

Chiar dacă în acest moment clasamentul amuletelor le surâde chefilor Bontea și Scărlătescu, cei ce ocupă primul loc în top cu câte șase avantaje câștigate, chef Dumitrescu, ce a reușit să adjudece doar două, își ascute cuțitele pentru o victorie mult dorită: "Ar fi a treia amuletă pentru mine, dacă o câștig astăzi. Mai am și eu o șansă să îmi recuperez din handicap".

Însă, ca de obicei, Gina Pistol le va da juraților planurile peste cap cu o nouă combinație rară de ingrediente care indică un singur lucru- chefii trebuie să pregătească un fel de mâncare principal: "E o combinație care îți lasă ceva uși deschise, dar e cam ciudățică. E cam problematică această combinație, e o temă destul de grea", sunt de părere chefii.

Și ca "rețeta" serii să fie și mai complicată, invitatul special la jurizare este Chef Ricardo Deus, un maestru al gastronomiei portugheze, care, la vârsta de 19 ani conducea deja prima sa bucătărie.

"Am fost în Portugalia de mai multe ori și m-am plimbat, am mâncat de două ori pe zi în restaurantele lor, tocmai de aceea o să fac o rețetă tradițională portugheză. Ei nu sunt axați pe plating, vor mult gust. Vreau să iau ce am văzut eu în țara lui Ricardo și să îi pun în farfurie!", va spune chef Scărlătescu hotărât, în vreme ce invitatul la jurizare va fi de părere că chefii "au avut mult curaj pentru a pregăti aceste dish-uri".

Cum se va sfârși lupta culinară a chefilor, cum va arăta tabela amuletelor la finalul serii, dar și pentru ce avantaj se vor lupta cei trei maeștri Chefi la cuțite, telespectatorii Antena 1 pot vedea în această seară, de la 20:00.