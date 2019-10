Articol publicat in: Life

CHEFI LA CUŢITE 2019. Mama Deliei le-a gătit cea mai bună ciorbă de lobodă juraţilor

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Chefi la cuțite nu a adus doar preparate delicioase, ci și povești emoționante de viață. În plus, ultima ediţie culinară a adus şi "rețete" de optimism sau bunătate și momente amuzante. Foto: a1.ro CHEFI LA CUŢITE 2019. Robert Patriche, 28 de ani, este din Galați și profesează ca bucătar de peste 20 de ani. Concurentul speră să meargă mai departe în concursul Chefi la cuțite cu un preparat special. „Pentru mine, Chefi la cuțite este o nouă etapă, o provocare. Să știu dacă sunt bucătar", a declarat concurentul. Robert Patriche a pregătit „Catalana de homar" reinterpretată, cu gazpacho! Citeşte şi CHEFI LA CUŢITE. Chef Scărlătescu o înâlneşte pe Barbie După ce au degustat atent preparatul, chefii Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu au dat verdictul: două cuțite și șansa de-a merge mai departe, într-o nouă etapă a emisiunii Chefi la cuțite! O nouă ediție a emisiunii Chefi la cuțite aduce pentru cei trei jurați șansa de-a câștiga o nouă amuletă extrem de prețioasă! Gina Pistol și-a făcut apariția în bucătăria Chefi la cuțite și i-a surprins pe Scărlătescu, Dumitrescu și Bontea cu ingredientele cu care cei trei trebuie să gătească, în lupta pentru amuletă. De data aceasta, cine câștigă amuleta va primi un avantaj extrem de important: șansa ca echipa să poată găti pentru încă 15 minute de la terminarea celor 60 de minute impuse de probă. Cei trei trebuie să pregătească rețete cât mai gustoase folosind carne, lapte și mentă! Nu este o sarcină deloc ușoară, căci jurizarea va fi făcută de celebrul Chef David Contant, francezul stabilit în România. Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu se apucă de gătit și toți trei aleg o rețetă cu iz franțuzesc, pentru a impresiona. Bontea și Dumitrescu au gătit o rețetă aproape identică de rață cu două tipuri de piure, în timp ce Scărlătescu a mizat pe un miel cu piure și chips-uri de păstârnac și spumă de lapte. Verdictul lui Chef David Contant a fost unul cât se poate de clar: toate farfuriile au avut și defecte, dar cea mai bună a fost cea pregătită de Sorin Bontea! Simona Stuparu, de meserie hair stylist, dar meseria de mamă o face să fie „generalul" din bucătărie! Gătește des, mai ales rețete românești tradiționale. „Bucătăria e artă, la fel ca ceea ce fac eu în păr. Doar că bucătăria trebuie să mai conțină și altceva", a mărturisit concurenta, care risoa decis să pregătească o super rețetă de cornulețe cu magiun, veche de două sute de ani! Plină de emoții, concurenta a așteptat verdictul chefilor, care au degustat atent din cornulețele cu magiun, servite alături de înghețată de mentă, nuci și un pahar de vin. Cei trei chefi au aflat care este secretul unor cornulețe fragede, dar au și dat verdictul pentru rețeta pregătită de concurentă: trei cuțite și multe felicitări! Mihai Manolache este de meserie bucătar, gătește de 15 ani și acum se consideră un bucătar suficient de pregătit pentru a face senzație la Chefi la cuțite. A lucrat în Anglia la un lanț celebru de hoteluri și ascensiunea sa a fost una rapidă, semn că a fost extrem de talentat și muncitor. După mulți ani stați în străinătate, concurentul de la Chefi la cuțite a decis să se întoarcă în România, pentru a-și face propria afacere. Cu o super rețetă de risotto cu sfeclă, Mihai speră să ia cuțitele necesare pentru a merge într-o nouă etapă a emisiunii Chefi la cuțite. „În bucătărie trebuie să iei decizii în situațiile de criză și de tensiune. Dacă voi ajunge în echipe atunci voi străluci printre colegii mei. Dacă voi câștiga o să investesc banii în afacerea pentru care am venit în România", a declarat concurentul. Preparatul a avut greșeli, iar concurentul nu a primit votul de-a merge mai departe. Surpriză uriașă în această ediție a emisiunii Chefi la cuțite! De data aceasta, în bucătărie și-a făcut apariția nimeni alta decât Gina Matache, mama celebrei cântărețe Delia! Plină de energie, zâmbete și optimism, Gina Matache a decis să pregătească rețeta preferată a Deliei: ciorbă de lobodă cu slăninuță și ouă, un preparat cu care speră să ia nu doar cuțitele, ci și locul cel trei chefi! "Vreau să intru în Cartea Recordurilor cu rețeta asta. Fetele mele sunt învățate cu delicatese culinare, dar când se satură de ele vin la fasolea și ciorba făcută de mama", a mărturisit aceasta cu zâmbetul pe buze. Ciorba de lobodă a fost atât de bună încât Gina Matache a primit trei cuțite! A venit la Chefi la cuțite ca să câștige un pariu pe o sticlă de vin! Andrei Tănasă și-a luat inima în dinți și a ales o super rețetă! Concurentul a lucrat într-un fast food, apoi a devenit ajutor de bucătar și apoi a devenit bucătar cu experiență. Ca să-i impresioneze pe cei trei jurați, concurentul a pregătit „Panna cotta de crab"! A lucrat șapte zile din șate în Marea Britanie, a lucrat zi și noapte, a făcut sacrificii uriașe ca să ajungă bucătar și chiar a reușit. Spune că este extrem de recunoscător soției sale, care i-a înțeles pasiunea și l-a susținut. Cu trei cuțite și multe felicitări, verdictul a fost clar: „este una dintre cele mai frumoase farfurii de până acum, păcat că am deja cuțitul de aurciorb", a zis Florin Dumitrescu. Zinaida Roșu are 84 de ani și este mândra stăpână a unui ied pe care l-a salvat de la tăiere, în preajma Paștelui! Pensionara s-a zbătut pentru viața simpaticului pui de capră, l-a pus în cutie de la locul de unde l-a salvat și l-a dus acasă, în apartamentul unde stă. „Ieduța înseamnă zâmbetul meu pe figură, înseamnă bucuria că am putut s-o salvez. Nu știu cum o să fie când o să ne despărțim, că o să crească și trebuie să trăiască și ea o viață de ieduță, la curte undeva”, a mărturisit concurenta. Doamna Zinaida Roșu a pregătit o super rețetă de mâncare de cartofi. Ajunsă în fața chefilor, concurenta a povestit cum face baie ieduței, cum o spală în cadă și cum îi schimbă scutecul. Ieduța se joacă mereu cu trecătorii sau copiii. loading...

