CHEFI LA CUTITE 30 OCTOMBRIE 2019. Florin Dumitrescu dă cuţitul de aur

Cuțitul de aur este un ”pașaport” ce îi trimite pe cei mai talentați trei concurenți direct în echipele chefilor, cu șansa unică de a omite etapele eliminatorii de foc ale Bootcamp-ului. Deocamdată, doar chef Bontea a reușit să securizeze primul loc din trupa sa de bucătari din cel de-al șaptelea sezon cu Alex Popa, un tânăr foarte talentat, însă luni seară, chef Dumitrescu este pe cale să o facă și el. Cu toate acestea, în trecut, jurații Chefi la cuțite s-au mai confruntat și cu refuzuri din partea concurenților, căci anumiți candidați au ținut cu tot dinadinsul să fie în echipa unui anumit chef și nu a celui care i-a oferit șansa de a trece direct în echipa sa. Tocmai de aceea, propunerea juraților nu este un pariu sigur.

”Nu pot să cred!”, va afirma chef Sorin Bontea șocat. Ce se va întâmpla cu oferta lui chef Florin Dumitrescu, dar și care este povestea concurentului ce corespunde perfect profilului de ”cuțit de aur”, telespectatorii Antena 1 vor putea urmări luni, de la 20:00, în cea de-a șaptea ediție din sezonul 7 Chefi la cuțite.

CHEFI LA CUTITE 30 OCTOMBRIE 2019. Lupta amuletelor de marți seară le-a măcinat creierii chefilor, la propriu, căci jurații au fost nevoiți să gătească cu lămâie, zucchini și creier: „Am câteva lucruri pe care nu prea le mănânc, mai ales din cauza texturii”, spunea chef Dumitrescu la începutul probei. După o sesiune de gătit de 60 de minute, jurații au pus în fața invitatului special, Anne Ampawan, trei dish-uri cu adevărat delicioase: „A fost o alegere dificilă, sper să dorm bine la noapte, după ce iau decizia”, a spus aceasta înainte să dezvăluie câștigătorul. Porția de ravioli a făcut-o pe jurată să îi acorde amuleta lui chef Bontea, restabilind astfel ordinea în clasamentul avantajelor.

În acest moment, juratul se află în pe primul loc cu trei amulete adjudecate, fiind urmat de chef Scărlătescu, respectiv chef Dumitrescu. În vreme ce Sorin Bontea va avea posibilitatea de a-i oferi unui concurent imunitate la duel, de a bloca un ingredient principal echipelor adverse și a-i bloca pe colegii săi de jurizare printr-un „freeze” de 15 minute, Cătălin Scărlătescu va putea să anuleze orice altă amuletă folosită împotriva sa și va putea să folosească și el un ”freeze” de zece minute unei echipe adverse, chiar în timpul sesiunii de gătit. Florin Dumitrescu a adjudecat săptămâna aceasta amuleta ce îi va oferi posibilitatea de a gusta și a-și folosi mâinile pe tot parcursul unui battle, acesta fiind singurul avantaj al juratului până acum.

Emisiunea tv « CHEFI LA CUTITE » este un show de televiziune care isi propune sa aduca in fata telespectatorilor atat profesionisti ai bucatariei, dar si amatori pasionati de arta culinara, care sa isi etaleze talentul in fata unor profesionisti ai domeniului si sa concureze pentru a demonstra care este cel mai bun dintre ei.

Organizatorii cauta persoane care sa fie in acelasi timp amuzante, atractive si carismatice, care in general ies din tipare prin felul in care presteaza sau se prezinta. Orice lucru ce da dovada de originalitate si creativitate va fi foarte apreciat.

Persoanele care se inscriu vor concura intre ele pentru premiul pus in joc de Producator.

Chiar daca vorbim despre auditii, acestea se vor filma si parti din aceste filmari vor putea fi difuzate in cadrul show-ului, la libera apreciere a Producatorului. Din aceasta cauza este important ca fiecare participant la auditii sa vina imbracat asa cum ar dori sa fie vazut de catre juriu, dar si de catre public. Asadar, fiecare trebuie sa ia in calcul look-ul care il va pune in valoare si il va scoate in evidenta.

Derularea concursului ce face obiectul emisiunii tv «CHEFI LA CUTITE» se va face prin intermediul postului de televiziune “ANTENA 1”, pentru prima difuzare.

Concursul ce face obiectul emisiunii tv «CHEFI LA CUTITE» se va desfasura in perioada 01aprilie – 31 mai 2019.

Producatorul emisiunii tv «CHEFI LA CUTITE» este singurul in masura a stabili si a aduce modificari/completari scenariului, regiei, regulamentului de concurs si oricaror altor elemente ale emisiunii-concurs sau ale activitatilor ce au legatura cu aceasta emisiune-concurs.

Este necesar ca fiecare persoana ce se prezinta la preselectie sa aiba 16 ani impliniti la data inscrierii in concurs, si sa prezinte un document de identitate.

In concurs se pot inscrie atat cetateni romani, cat si persoane de alta cetatenie.

Oricine se poate inscrie in concurs, fie ca e un profesionist al domeniului, fie ca e doar un amator pasionat de gatit.

Emisiunea tv « CHEFI LA CUTITE» se desfasoara in 6 (sase) etape:

Etapa nr.1 : Preselectiilor

In faza de preselectiilor fiecare dintre persoanele care doresc sa participe au sansa sa se prezinte in fata unui juriu desemnat de Producator numai pentru aceasta etapa, alcatuit din producatori, specialisti sau vedete ale postului Antena 1. Auditiile se vor desfasura in locatii stabilite de Producator, in perioada 01.04.2019 – 31.05.2019.

In aceasta etapa se vor desfasura procedurile de inscriere si va avea loc o selectie pe baza de interviu. Se va tine cont de experienta participantilor, de pasiunea lor pentru gatit, de carisma, de felul cum se prezinta in fata juriului, de dorinta de a castiga.

In urma preselectiilor desfasurate, juriul desemnat de Producator pentru aceasta etapa, dupa vizionarea si analizarea inregistrarilor, va selecta un numar de concurenti, la libera apreciere a Producatorului, ce vor trece in etapa “Auditii”.

Etapa nr.2 : Auditii

In faza auditiilor cu juriul vor participa toate echipele care au trecut de faza preselectiilor. Auditiile se vor desfasura in Bucuresti.

In aceasta etapa fiecare concurent va avea obligatia de a gati intr-un timp prestabilit, respectiv o ora, un preparat ales de Producator din 3 preparate propuse de Concurent. Fiecare preparat va fi prezentat unui juriu format din 3 (trei) Chefi, alesi de Producatorul emisiunii, fara ca Juriul sa cunoasca concurentii. Cei 3 (trei) Chefi vor gusta fiecare preparat prezentat si vor vota cu Da sau Nu. Pentru ca sunt 3 (trei) Jurati, cel putin doua voturi similare decid soarta fiecarui concurent.

Concurentii care au cel putin doua voturi de DA vor trece in etapa urmatoare.

Etapa nr.3 : Bootcamp

In etapa Bootcamp, concurentii care au trecut de etapa Auditii vor fi supusi de catre cei 3 (trei) Chefi unor probe de indemanare sau de gatit pe care orice bucatar ar trebui sa poata duce la bun sfarsit. In functie de modul cum concurentii se vor prezenta in cadrul acestor probe, Chefii vor selecta concurentii care vor ramane in concurs.

In aceasta etapa, fiecare Chef isi va forma cate o echipa cu care va concura in etapele urmatoare. In urma probelor la care vor fi supusi concurentii, fiecare Chef isi va alege un numar de 6 (sase) concurenti pentru a face parte din echipa sa. Dupa ce toate locurile din echipele Chefilor vor fi ocupate, concurentii ramasi vor fi eliminati. Totusi, inclusiv pe parcursul desfasurarii probelor din aceasta etapa, oricare din Chefi va putea elimina oricati concurenti considera, daca apreciaza ca acestia nu reusesc sa aduca la indeplinire intr-un mod corespunzator probele la care au fost supusi.

Etapa nr.4 : Confruntarile

In etapa Confruntarilor, competitia se va desfasura pe echipe. In aceasta etapa, Chefii se transforma in lideri de echipa. Ei nu vor gati impreuna cu echipa, insa vor coordona echipele si vor da instructiuni.

In cadrul fiecarei editii, concurentii vor gati in functie de o tema stabilita de catre Producator. Aprecierea preparatelor se va face de catre o serie de persoane care au legatura cu tema propusa de Producator pentru editia respectiva, denumiti in cele ce urmeaza “Tasteri” sau “Degustatori”. Numarul acestora va fi stabilit de Producator la libera sa apreciere.

In functie de preparatele pregatite de echipe, tasterii vor acorda note. Producatorul va intocmi un clasament tinand cont de notele acordate. Echipa care va primi cel mai mare punctaj va deveni imuna la eliminare.

Concurentii din cele doua echipe ramase vor concura inca o data, insa de aceasta data nu in echipe, ci in mod individual. In aceasta a doua parte a Confruntarilor, Chefii se vor transforma din nou in Jurati, urmand a aprecia preparatele pregatite de Concurenti. Aprecierea preparatelor va fi facuta de Chefi fara ca acestia sa cunoasca care este concurentul care le-a pregatit. In urma aprecierii Chefilor, cel putin un concurent va fi eliminat din concurs.

Etapa nr.5 : Semifinale

In Semifinala, competitia se transforma si de acum incolo, pana la finalul concursului vor avea loc numai probe individuale.

In aceasta etapa cei 3 (trei) Chefi vor deveni din nou jurati si vor aprecia preparatele gatite de concurentii ramasi in concurs. Cei 3 (trei) Chefi vor gusta fiecare preparat prezentat fara sa cunoasca cine l-a pregatit. In urma probelor la care vor fi supusi si a aprecierii Chefilor, vor ramane in concurs numai 2 (doi) concurenti, restul fiind eliminati.

Etapa nr.6 : FINALA

In Finala vor ramane numai 2 concurentii care se vor intrece intre ei. In aceasta etapa, finalistii vor avea de pregatit un meniu complet.

Jurizarea preparatelor pregatite de cei doi finalisti va fi facuta de o serie de bucatari celebrii. Numarul acestora va fi stabilit de Producator, la libera sa apreciere, insa nu va fi mai mic de 10 (zece). Juriul astfel stabilit va aprecia preparatele pregatite de cei doi finalisti si va stabili care este marele castigator al concursului.

Decizia Producatorilor cu privire la orice disputa care decurge din votare, in cadrul oricarei editii a emisiunii, va fi definitiva si obligatorie si nu va avea drept de contestatie sau apel.

Premiul emisiunii «CHEFI LA CUTITE» este in valoare totala bruta de 30.000 euro (treizecidemii) euro si se acorda concurentului care a fost declarat marele castigator al concursului.

Premiul va fi acordat de catre Antena Tv Group S.A. sau de catre un sponsor, sau partial de Beneficiar si partial de catre un sponsor, dupa cum va decide Antena Tv Group S.A.. Premiul va fi acordat in bani si/sau produse/servicii, valoarea totala cumulata a acestora fiind cea mentionata mai sus, proportia dintre valoarea acordata in bani si/sau produse urmand a fi stabilita in mod unilateral si discretionar de Producator. Premiul va fi inmanat de catre Antena Tv Group SA [sau in cazul in care exista un sponsor desemnat de Producator care va acorda premiul, acesta va fi inmanate de Antena TV Group SA impreuna cu sponsorul respectiv] in termen de maxim 90 (nouazeci) zile de la data difuzarii ultimei editii (editia finala) a emisiunii-concurs.

Proiectul vizat de prezentul regulament se desfasoara in acord cu prevederile Codului Fiscal valabil la data semnarii prezentei, astfel impozitul pentru premiu, atat in bani cat si in produse/servicii, va fi retinut de catre « Antena Tv Group S.A.» din premiul cuvenit concurentului castigator. Cuantumul impozitului aferent premiului in produse va fi comunicat in scris de catre Producator si/sau Beneficiar Concurentului in termen de 10(zece) zile de la data difuzarii editiei finale.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a Concurentului.

Capitolul II. Participarea la emisiunea concurs:

Prin inscrierea concurentului la emisiunea-concurs, acesta garanteaza ca se afla in deplina stare de sanatate, din toate punctele de vedere, neavand vreo boala sau deficienta care sa poata ingreuna derularea emisiunii-concurs sau care poate produce prejudicii producatorului ori participantilor la emisiune.

Prin inscrierea concurentului la emisiunea-concurs, acesta garanteaza ca nu exista vreo incapacitate legala sau contractuala care ar putea sa anuleze obligatiile asumate.

Prin inscrierea concurentului la emisiunea-concurs, acesta garanteaza ca, dupa realizarea filmarilor la care vor participa, nu se va mai putea interzice Producatorului difuzarea/exploatarea emisiunii-concurs, a imaginii, a vocii si/sau numelui, fara ca aceasta limitare sa aiba un caracter limitativ ci doar unul exemplificativ.

Prin inscrierea concurentului la emisiunea-concurs, acesta confirma ca a fost atentionat si informat cu privire la conceptul si structura emisiunii-concurs. Concurentul confirma faptul ca, in situatia in care va fi declarat castigator al vreunui premiu, doreste ca Producatorul sa plateasca/inmaneze premiul direct cazului in beneficiul caruia acesta a inteles sa concureze.

Prin inscrierea concurentului la emisiunea-concurs, acesta confirma ca este responsabilitatea lui sa minimizeze riscul de vatamare, a lui, dar si a altor persoane, care ar putea sa apara pe parcursul realizarii emisiunii-concurs. Aceste riscuri includ, dar nu sunt limitate in nici un fel la: vatamare corporala, handicap permanent sau chiar deces, suferinte emotionale, invadarea vietii private, insulta sau calomnie ori pagube materiale.

Prin inscrierea concurentului la emisiunea-concurs, acesta confirma ca intelege si accepta faptul ca orice aparitie a sa in cadrul emisiunii-concurs (inclusiv in timpul preselectiilor, auditiilor, repetitiilor, pregatirilor etc, imaginile putand fi filmate inclusiv cu camera ascunsa) este destinata exploatarii emisiunii-concurs, promovarii acesteia sau a oricarui alt gen de program, produs sau serviciu, nelimitat in timp, spatiu ori ca numar ori modalitati de promovare si prin orice mijloc. Concurentul intelege si accepta ca orice incalcare a prevederilor acestui articol ar cauza pagube si prejudicii irevocabile care nu ar putea fi compensate rezonabil si adecvat prin daune interese platite ca urmare a unei actiuni in justitie si de aceea, concurentul accepta in mod expres faptul ca Producatorul sau un tert imputernicit de acesta vor fi indreptatiti sa ia orice masuri legale si sa aplice orice sanctiuni echitabile pentru a preveni si/sau a repara orice incalcare sau amenintare de incalcare a prevederilor acestui articol.

Prin inscrierea la emisiunea-concurs, concurentul confirma ca se obliga sa respecte intocmai programul si normele de conduita stabilite de catre Producator, in caz contrar, Producatorul isi rezerva dreptul de a elimina toti concurentii care prin comportament sau nerespectarea normelor impuse, aduc prejudicii intregii echipe si/sau emisiunii-concurs.

Producatorul va asigura toate conditiile tehnice necesare realizarii, producerii, inregistrarii si difuzarii in cadrul programelor statiei TV “ANTENA 1”, pentru prima difuzare, a emisiunii-concurs.

Concurentul convine sa participe la emisiunea-concurs pregatita de Producator, in locatia si la data stabilite, precum si in conditiile stabilite si se obliga sa se supuna la timp si neconditionat tuturor hotararilor reprezentantilor Producatorului, hotarari referitoare la emisiunea-concurs.

Producatorul nu accepta ca multumire din partea concurentilor nici un fel de compensatie in bani sau obiecte. Orice astfel de incercare va fi penalizata in detrimentul echipei din care acesta face parte.

Producatorul isi rezerva dreptul de a lua deciziile necesare pentru desfasurarea in conditii normale a acestei emisiuni-concurs, acceptate in mod expres de fiecare concurent.

Producatorul poate face o norma corespunzatoare, in orice moment al concursului, pentru orice nu este prevazut in acest regulament si decizia trebuie sa fie acceptata de concurenti.

Daca la inregistrarea emisiunii-concurs, din diferite motive o proba nu este satisfacatoare pentru Producator, acesta poate cere concurentilor repetarea momentului sau poate cere concurentilor sa realizeze alta proba sau sa modifice partial proba.

Concurentul confirma ca a luat cunostinta de prevederile regulamentului emisiunii-concurs, precum si ca se obliga sa respecte intocmai acest regulament.

Concurentii eliminati la oricare dintre editiile emisiunii-concurs se supun pana la sfarsitul emisiunii regulilor concursului, neavand nici o pretentie (de natura financiara sau de alta natura) de la Producatori.

Concurentii care participa la emisiunea-concurs, se obliga in mod expres sa raspunda solicitarilor Producatorilor, sa ramana in studiourile de inregistrare tot timpul necesar pentru repetitia si inregistrarea emisiunii concurs. Considerand ca participarea la emisiunea-concurs este voluntara si tinand cont de costurile care implica producerea emisiunii, Producatorul poate cere despagubiri corespunzatoare acestor costuri, daune si prejudicii participantilor care fara o cauza justificata decid sa abandoneze inregistrarea inainte ca aceasta sa fie incheiata.

Producatorii isi rezerva dreptul de a elimina orice concurent care nu respecta prezentul regulament, care are o atitudine necorespunzatoare, care creeaza probleme atat inainte, cat si in timpul derularii filmarilor.

Concurentii nu vor putea refuza participarea la vreuna din probele emisiunii-concurs .

Nu pot participa la acesta emisiunea-concurs persoanele sau rudele pana la gradul doi de rudenie ale acestora, care lucreaza la Beneficiar /Antena TV Group.

Capitolul III. Aspecte generale:

Prezentul regulament se refera la participarea concurentilor la emisiunea concurs, ce va fi difuzata pentru prima data de postul de televiziune Antena 1.

Producatorul poate ceda liber drepturile/obligatiile ce ii revin si poate transfera oricare dintre obligatiile sale legate de participarea concurentilor la emisiunea concurs si orice cesionar poate ceda sau transfera mai departe. Nici o renuntare de a exercita un drept, nu va fi considerata o renuntare definitiva ori pentru viitor la aceasta clauza sau o posibilitate de incalcare de orice fel a oricarei clauze. Nici o renuntare, modificare sau anulare a unei clauze nu va fi considerata valida decat daca va fi facuta in scris si semnata de Producator.

Regulile din prezenta conventie vor fi obligatorii de indeplinit pentru toti concurentii care participa la emisiunea-concurs.

Prezenta si participarea la emisiunea concurs a CONCURENTULUI selectionat de catre Producator, este obligatorie.

Echipa castigatoare trebuie sa accepte toate premiile oferite (premii in bani si/sau produse), neputand alege sa accepte partial premiul. Daca printr-o oarecare circumstanta, CONCURENTUL decide sa nu accepte vreun premiu, CONCURENTUL va pierde toate drepturile referitoare la premiul in cauza, in integralitatea sa. Renuntarea Concurentului castigator la premiu se va face in scris sau prin alte acte/fapte din care sa rezulte in mod neechivoc, conform aprecierii Producatorului, intentia respectivului Concurent castigator de a nu accepta integral premiul. In nici un caz PRODUCATORII NU vor putea inlocui premiul. In acest caz PRODUCATORUL va atribui premiul respectiv, in integralitatea sa, urmatorului concurent clasat ca si punctaj.

Producatorul este singurul in masura a stabili si a aduce modificari/completari scenariului, regiei, regulamentului si oricaror altor elemente ale emisiunii-concurs sau ale activitatilor ce au legatura cu aceasta emisiune-concurs. In acest caz, acest lucru trebuie notificat dupa luarea deciziei respective de catre Producator, astfel incat toti concurentii sa fie informati de schimbarile efectuate.

Concurentul confirma ca inainte de inscrierea la emisiunea-concurs, i-au fost comunicate toate regulile acesteia, a luat cunostinta de prevederile regulamentului acestei emisiuni-concurs, pe care se angajeaza sa le respecte intocmai, in acest sens urmand a coopera si a urma toate indicatiile Producatorului. Producatorul va lua hotararea finala in toate privintele (inclusiv cele privind alegerea participantilor si deciziile legate de emisiunea-concurs), in acest sens producatorul rezervandu-si dreptul de a schimba, adauga, inlatura, modifica aceste reguli. Modalitatea de jurizare a emisiunii-concurs la care vor participa concurentii va fi hotarata numai de catre Producator.

Capitolul IV. GARANTII SI ANGAJAMENTE

Garantez Producatorului si ma angajez fata de aceasta ca:

Sunt apt pentru a incheia Contractul aferent participarii la emisiune si pentru a participa efectiv la emisiunea-concurs;

Am 16 ani impliniti la data inscrierii in concurs;

Am citit si am inteles toti termenii stabiliti in acest Regulament si regulile/prezentarea emisiunii-concurs, pe care ma oblig sa le respect;

Sunt de acord cu faptul ca Producatorul poate schimba, modifica, transforma sau suplimenta acest Regulament si/sau regulile emisiunii-concurs, in oricare moment (care poate fi inainte de inregistrarea emisiunii-concurs sau in timpul acesteia) si sunt de acord sa ma supun termenilor acestui Regulament si/sau regulilor emisiunii-concurs care sunt in vigoare in oricare moment;

Voi participa pe deplin la fiecare din aspectele emisiunii-concurs pana cand voi fi eliminat din emisiunea-concurs, si accept ca voi participa la realizarea editiilor emisiunii-concurs ulterior eliminarii mele din concurs, in masura in care acest lucru imi va fi solicitat de Producator;

Ma angajez ca nimic din prestatia mea in cadrul emisiunii-concurs (denumita in cele ce urmeaza si „Contributie”) (indiferent daca este explicit sau prin implicare, prin intermediul modulatiei vocii sau prin gest si in oricare alt mod) nu va incalca dreptul de autor (sau oricare alt drept) al nici unei persoane, nu va incalca nici un contract sau obligatie morala, nu va calomnia, nu va fi blasfemiator sau obscen, si nu va fi in nici un mod care ar putea sa stirbeasca sau sa aduca atingere reputatiei Producatorului (sau a postului tv);

Nu voi lua sau distribui medicamente si/sau substante interzise si/sau medicamente pentru sporirea performantei, droguri, substante halucinogene, alcool, pe parcursul participarii la emisiunea-concurs sau la filmarile Contributiei mele, si nici nu voi incuraja pe altii sa faca acest lucru, iar in cazul in care am cunostinta de vreun alt participant care face acest lucru, voi informa imediat Producatorul cu privire la aceasta;

Voi informa Producatorul cu privire la orice informatii sau fapte in legatura cu Contributia mea care ar putea pune sub semnul intrebarii integritatea Contributiei mele sau ar putea sa stirbeasca sau sa aduca atingere reputatiei Producatorului si/sau postului tv (inclusiv, pentru evitarea oricaror indoieli, detalii sau acuzatii care mi se pot aduce de la data prezentului pana la si inclusiv data transmiterii ultimului episod al emisiunii concurs pe postul tv Antena 1);

Nu insel Producatorul (sau postul tv) cu privire la identitatea mea, experientele mele, orice informatii despre si in legatura cu acesta, si in nici un alt mod si confirm faptul ca am fost cinstit, deschis si onest pe parcursul tuturor discutiilor pe care le-am avut, in documentele/chestionarele pe care le-am completat si dat Producatorului si/sau postului tv, in toate privintele;

In cazul in care Producatorul imi va cere acest lucru, voi furniza sub semnatura o chitanta emisa de un serviciu public (dar nu de telefonie mobila) in care se mentioneaza adresa mea curenta, o copie a pasaportului meu si o dovada a locului de munca;

Nu sunt jurnalist sau reporter in cautarea unui subiect pentru publicare;

Nu voi promova nici un fel de produse, servicii sau afaceri pe parcursul participarii mele la emisiunea concurs, si nu voi promova niciodata in cadrul emisiunii nici un fel de produse, servicii sau afaceri;

Nu voi ridica nici un fel de pretentii impotriva Producatorului sau a succesorilor acestuia, impotriva cesionarilor ei, pentru nici un fel de remuneratie in legatura cu exploatarea drepturilor din cadrul programului tv;

Imediat ce Producatorul si/sau postul tv imi solicita acest lucru, voi completa o declaratie de sanatate (in forma care imi va fi furnizata, in cazul in care mi se va solicita acest lucru), si de asemenea voi pune la dispozitie informatiile necesare care imi vor fi cerute de Producator in acest sens;

Nu voi solicita sa fiu concurent sau participant la nici un alt concurs, joc sau reality show pe perioada in care voi fi analizat pentru participarea la programul tv, sau dupa selectionarea mea drept concurent sau concurent de rezerva in cadrul programului tv;

Voi garanta Producatorul impotriva tuturor si a oricaror costuri, daune, cheltuieli si raspunderi (inclusiv a taxelor legale, dar fara a se limita la acestea) care rezulta din oricare incalcare a contractelor, a garantiilor si/sau a angajamentelor continute in contractul privind participarea la emisiune si prezentul Regulament.

Orice tentativa de a lega o prietenie cu membrii echipei de productie va fi motiv de excludere. Decizia producatorului este finala si irevocabila, fara exceptii!

IMPORTANT

Din momentul in care incepem filmarile, pana in ziua ultimei transmisiuni va aflati sub contractul semnat. Clauzele de confidentialitate va interzic acordarea vreunui interviu catre jurnalisti (presa, tv, internet etc.) in care sa povestiti experientele voastre din emisiune, cu exceptia interviurilor coordonate de departamentul de PR al Antenei 1, precum si postarea pe internet sau comunicarea oricaror informatii catre alte persoane, direct sau indirect, si indiferent de forma sub care acestea sunt comunicate. Orice incalcare a contractului va obliga producatorii sa puna in aplicare clauzele contractului si sa ia cele mai drastice masuri legale.

Pe toata durata participarii la emisiune sunteti obligati sa respectati regulamentul inclus in aceasta anexa.

Daca unul dintre concurenti savarseste acte de vandalism asupra locatiei in care se desfasoara filmarile, sau acte de agresiune fizica si/sau verbala asupra altui concurent sau asupra oricarui membru al echipei, acesta este pe loc descalificat si exclus din concurs si filmari, urmand a suporta consecintele juridice ale acestui act.

REGULI DIVERSE

INTELEGERILE DINTRE CONCURENTI SUNT INTERZISE. CONCURENTII NU POT EMITE ANGAJAMENTE SI NU POT INCHEIA ACORDURI CARE SA CONTRAVINA OBLIGATIILOR ASUMATE PRIN CONTRACT SAU PRIN PREZENTUL REGULAMENT, FIE ELE ORALE SAU IN SCRIS, IAR IN ACEST SENS, CONCURENTII VOR FI MONITORIZATI PE TOT PARCURSUL ETAPELOR DE PRE – PRODUCTIE SI PRODUCTIE. ORICE CONCURENT CARE SE DOVEDESTE CA S-A ASOCIAT IN VEDEREA COMITERII DE INFRACTIUNI SAU A INCHEIAT INTELEGERI CU ALT CONCURENT SAU CU O TERTA PERSOANA VA FI DESCALIFICAT DIN PROGRAMUL TV SI POATE FI URMARIT IN JUSTITIE.

Toate deciziile legate de programul tv, inclusiv, dar fara a se limita la acestea, cele legate de regulament, conditii de eligibilitate, alegerea Concurentilor, productia programului tv, desfasurarea emisiunii-concurs si hotararea descalificarilor si a acordarii Premiilor in cazul oricaror incalcari de catre Concurenti a prevederilor prezentului Regulament sau a oricaror contracte incheiate intre parti, sunt la discretia exclusiva a Producatorului, sunt definitive si nu pot face obiectul contestatiilor sau al apelurilor.

Concurentii trebuie sa informeze imediat Beneficiarul in cazul in care cunosc prezentatorul, Co-prezentatorul, orice persoana din cadrul personalului de productie sau angajatii Beneficiarului, sau orice alta persoana care lucreaza la emisiune.

Pentru a putea fi declarati castigatori ai premiilor anuntate, Concurentii trebuie sa indeplineasca toate cerintele legate de eligibilitate. Dupa desemnarea ca si castigator al oricarui premiu, acesta va fi platit de catre Producator direct cazului pentru care Concurentul a decis sa se inscrie in concurs si sa concureze.

APLICAREA REGULAMENTULUI

Incalcarea oricareia dintre Reguli sau incalcarea oricarui acord sau a oricarei declaratii de catre un Concurent va duce, la discretia exclusiva si absoluta a Producatorului, la scoaterea Concurentului din emisiunea-concurs si la pierderea oricaror Premii, a oricaror sume de bani castigate de catre Concurent, chiar daca acestea i-au fost deja acordate.

Prezentul Regulament a fost intocmit in conformitate cu legislatia din Romania. Orice referire la lege si/sau legislatie in prezentul Regulament se refera la legea si/sau legislatia in vigoare in Romania. Litigiile de orice natura decurgand din derularea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la o solutie agreata de ambele PARTI, litigiul va fi supus instantei judecatoresti romane competente a-l solutiona.

DESCALIFICARE

Pe langa regulile si conditiile specificate in prezentul document, Concurentii pot fi descalificati sau scosi din emisiune, la discretia exclusiva si absoluta a Producatorului, pentru oricare dintre urmatoarele motive, dar fara a se limita la acestea:

i) incalcarea oricarei reguli care tine de competitie sau a oricarei instructiuni a Producatorului;

ii) incalcarea oricarui acord cu Producatorul in legatura cu programul tv;

iii) incalcarea oricarei legi;

iv) incheierea de acorduri in vederea obtinerii unor beneficii financiare sau a primirii de catre Concurenti a unor astfel de avantaje similare de la oricare dintre ceilalti Concurenti, de la oricare dintre rudele oricarui Concurent, de la oricare terta persoana, agent sau afiliat al oricarui Concurent, sau de la oricare membru, agent sau afiliat al Producatorului, de la orice persoana din televiziune sau de la oricare distribuitor, sau de la oricare dintre sponsorii programului tv, in schimbul unor actiuni deliberate, premeditate, care ar putea afecta rezultatul emisiunii-concurs. Un astfel de acord poate include, dar fara a se limita la acestea, acceptarea unor sume de bani sau a unui loc de munca dupa producerea programului tv, in schimbul pierderii intentionate a emisiunii-concurs sau a unei performante slabe, intentionate, in timpul emisiunii-concurs;

v) in cazul unui comportament necinstit sau imoral, care va fi apreciat de Producator, la discretia sa exclusiva si absoluta, inclusiv, dar fara a se limita la vatamarea altor Concurenti sau a personalului care lucreaza la productie, sau amenintarea acestora cu vatamarea, comportament violent, infractiuni sau inselaciune;

vi) impiedicarea intentionata a muncii personalului de productie;

vii) in cazul imbolnavirii sau al aparitiei altor probleme de sanatate care afecteaza abilitatea Concurentului de a participa la emisiunea-concurs;

viii) ascunderea de echipa medicala a Producatorului a unor simptome sau informatii; si

ix) violenta fizica sub orice forma.