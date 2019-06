CHEFI LA CUŢITE. Chef Cătălin Scărlătescu, surpriză pentru Ana Crudu în finala sezonului special

Și pentru că finala coincide cu ziua de naștere a Anei Crudu, finalistă în echipa roșie alături de Daniela Crudu, tatăl și vărul său, chef Cătălin Scărlătescu nu va rata ocazia de a-i face o surpriză și a o încuraja înainte de cea mai importantă probă de gătit a sezonului, cea pentru titlu: „Când am văzut că intră Chef Cătălin cu un buchet superb de flori, special pentru ziua mea, am rămas fără cuvinte. Nu mă așteptam!", va spune Ana cu ochii în lacrimi.

Finala Chefi la cuțite se va da între chef Cătălin Scărlătescu, calificat cu două echipe determinate, și chef Florin Dumitrescu, ce are o singură echipă talentată în cursa pentru premiu. Probele de finală îi vor supune la cele mai grele încercări din concurs, de până acum, pe familia Crudu și Binh, ce luptă în tunici roșii, și familia Băițoi, ce își dorește ca finala să strălucească în culoarea galben. În această seară, bucătarii vor fi jurizați de cei mai cunoscuți și apreciați chefi din România, alături de familiile lor: „De fiecare dată apropiații marilor bucătari sunt pretențioși la mâncare. Pentru că sunt obișnuiți cu ce este mai bun", mărturisește chef Dumitrescu.

Emoțiile vor da în clocot, iar așteptarea rezultatului îi va ține pe toți cu sufletul la gură până în ultimul moment. Și pentru chefi sunt clipe grele, pentru că atât Cătălin Scărlătescu, cât și Florin Dumitrescu vor să-și adauge încă un titlu în palmares, motiv pentru care tensiunile nu vor lipsi: „E senzațional de frumos că lupt cu două echipe! O finală by Cătălin Scărlătescu, așa sper că va fi!". La polul opus, chef Sorin Bontea, cel care deține supremația finalelor câștigate, va privi de pe tușă de data aceasta, fără nicio șansă la titlu: „Chiar sunt supărat, sunt trist. Am câștigat două battle-uri și nu am nicio echipă în finală. E anapoda.Până acum nu mi s-a întâmplat asta, iar acum nu știu ce să fac".

Cum va decurge finala sezonului dedicat familiilor și în ce culoare va străluci platoul celui mai iubit show culinar la finalul serii, telespectatorii Antena 1 pot vedea în seara aceasta, începând cu 20:00, la Chefi la cuțite.