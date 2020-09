CHEFI LA CUTITE LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 8 SEPTEMBRIE 2020: "Nu ştiam că foamea poate să treacă"

CHEFI LA CUTITE LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 8 SEPTEMBRIE 2020: Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au dat tot ce au avut mai bun pentru a pregăti fiecare câte o farfurie specială, de top.

CHEFI LA CUTITE LIVE

Chef Patrizia Paglieri a decis cine câștiga amuleta de la Chefi la cuțite

Miza a fost mare și toți trei și-au dorit să pună mână pe amuleta pusă în joc de Gina Pistol, în prima ediție a emisiunii „Chefi la cuțite", din sezonul 8.

În prima ediție din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, unul dintre concurenții care a impresionat cu povestea sa de viață este Zanidache Edmond, cunoscut de prieteni și ca Zanni!

În vârstă de 22 de ani, tânărul a demonstrat că nimic nu este imposibil atunci când îți dorești cu adevărat. Susținut de o gașcă impresionantă și mai ales de celebrul Alex Velea, Zanni a reușit să facă spectacol la „Chefi la cuțite” cu rețeta sa de mușchi de vită cu foie gras și trufe negre. Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au fost impresionați de gustul fin și de modul în care a fost realizat preparatul.

Zanidache Edmond de la Chefi la cuțite are o poveste de viață emoționantă

Odată ajuns în fața celor trei jurați, concurentul din sezonul 8 „Chefi la cuțite” a povestit mai multe despre viața plină de greutăți pe care a avut-o, încă din primii ani de viață.

„Am copilărit, am supraviețuit până la șase ani într-un orfelinat, zilele treceau fără să facem nimic, nu acumulam nimic. Am avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta și pentru mine. Le-am făcut pe toate, am tuns iarba, am făcut tatuaje, am tuns, am fost la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou.