CHEFI LA CUŢITE. O blondă l-a cucerit pe chef Scărlătescu. Cei doi s-au sărutat în timpul emisiunii

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net CHEFI LA CUŢITE. O blondă l-a cucerit pe chef Scărlătescu. Cei doi s-au sărutat în timpul emisiunii. Foto: a1.ro Barbie de România, a făcut senzație la Chefi la cuțite nu doar cu preparatul cu care s-a prezentat, dar și cu farmecul său. Citeşte şi CHEFI LA CUŢITE 2019. Chef Florin Dumitrescu, schimbare radicală de look. Cum arată cu părul îndreptat FOTO Zâmbăreață, glumează și extrem de pozitivă, blonda a reușit să capteze din plin atenția simpaticului jurat, care a fost provocat de către colegii săi de platou să o sărute! Scărlătescu a trecut și la fapte! A fost un moment cu adevărat special, la care nimeni nu s-ar fi așteptat! Blonda a și gătit, dar a și făcut dezvăluiri incredibile despre viața ei, despre pasiunea pentru bucătărie, dar și despre cum și-a primit porecla de „Barbie de România"!. loading...

