Articol publicat in: Life

CHEFI LA CUŢITE 2019. Chef Florin Dumitrescu, schimbare radicală de look. Cum arată cu părul îndreptat FOTO

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net CHEFI LA CUŢITE 2019. Chef Florin Dumitrescu a făcut o schimbare radicală de look în urma unei provocări pierdute. Acesta şi-a îndreptat părul.

"Dacă nu ți se încrețește la loc, ce facem?", a spus îngrijorat chef Scărlătescu. Astfel, cei 3 chefi se vor provoca la un joc de Taboo și vor încerca să își facă coechipierul să ghicească un cuvânt scris pe un cartonaș extras, contracronometru. Citeşte şi CHEFI LA CUŢITE 2019. Mama Deliei le-a gătit cea mai bună ciorbă de lobodă juraţilor Norocul nu va fi de partea lui chef Florin Dumitrescu și, ca în cazul oricărui joc pierdut, va fi nevoit să îndeplinească o poruncă: "Trebuie să îți îndrepți părul! Dacă nu se încrețește la loc, ți-l punem pe bigudiuri!", e de părere chef Bontea. Reacția întregii echipe va fi una cu totul și cu totul savuroasă, iar jurații nu se vor opri din râs nici măcar în timpul degustărilor: "Zici că ești Narcis!", va spune chef Scărlătescu. Cum va primi porunca chef Dumitrescu, dar și cum va arăta juratul cu noul său look, telespectatorii Antena 1 pot vedea luni, de la 20:00. loading...

