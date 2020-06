China ia măsuri draconice pentru a reduce natalitatea în minoritatea uigură. Unii oameni fac PUŞCĂRIE pentru că au prea mulţi copii

Tot mai multe femei uigure au făcut mărturii şocante despre faptul că sunt forţate să ia tratamente anticoncepţionale, arată o investigaţie realizată de The Associated Press. Jurnaliştii americani au intervievat mai mulţi specialişti care susţin că are loc un "genocid gemografic" în Xinjiang, regiunea autonomă situată în nord-vestul Chinei. Investigaţia are la bază statistici ale Guvernului chinez, interviuri cu 30 foşti deţinuţi şi cu rude ale unor persoane persecutate.

Autorităţile chineze supun femeile din minoritatea uigură la numeroase teste de sarcină, fiind obligate cu sutele să facă avorturi şi să le fie introduse sterilete în uter. Cu toate că la nivel naţional folosirea acestor metode de contracepţie au scăzut, acestea s-au intensificat cu precădere în regiunea Xinjiang.

Cei care se opun măsurilor de control al natalităţii sunt pedepsiţi cu închisoarea. De asemenea, uigurii care au prea mulţi copii sunt trimiţi în centre de detenţie. Părinţii care au trei sau chiar mai mulţi copii sunt despărţiţi de familii în cazul în care nu plătesc amenzi uriaşe.

Mai mult, poliţiştii chinezi fac percheziţii în timpul cărora terorizează părinţii care îşi ascund părinţii, notează Associated Press.

Gulnar Omirzakh, o chinezoaică de origine kahahă, susţine că a fost forţată de autorităţile chineze să-i fie montat un sterilet. De asemenea, în ianuarie 2018, patru militari i-au bătut la uşă pentru a o amenda cu 2.685 de dolari pentru că a născut mai mult de doi copii.

În caz contrar, autorităţile au ameninţat-o că soţul ei se va alătura miilor de persoane din minoritatea uigură care sunt în trimişi în lagăre pentru că au prea mulţi copii.

Campania de controlare a naşterilor a dus la instalarea unui climat de teroare în rândul tinerilor din minoritatea uigură care vor să devină părinţi. În consecinţă, natalitatea în regiunile Hotan şi Kashgar, locuite preponderent de uiguri, a scăzut cu peste 60 la sută în perioada 2015-2018, conform statisticilor Guvernului chinez.

Numai în 2019, numărul nou-născuţilor s-a diminiuat cu 24 la sută în regiunea Xinjiang, prin comparaţie cu doar 4,2 la sută la nivel naţional, în China.

Natalitatea a scăzut dramatic în regiunile populate de uiguri din cauza sterilizărilor

Potrivit sursei citate, Ministerul chinez de Externe nu a comentat cu privire la politicile Guvernului din regiunea Xinjiang. Cu toate acestea, oficialii chinezi au precizat anterior că noile măsuri sunt rezonabile deoarece le permit atât chinezilor majoritari Han, cât şi minorităţilor etnice să aibă acelaşi număr de copii.

În schimb, unii experţi susţin că această campanie de controlare a natalităţii face parte dintr-un asalt orchestrat de statul chinez împotriva uigurilor pentru a-i determina să renunţe la religia, identitatea şi tradiţiilor lor, în aşa fel încât să fie asimilaţi de cultura dominantă chineză Han.

"Este genocid. Nu este o ucidere în masă imediată şi şocantă, dar este un genocid lent şi dureros", a declarat Joanne Smith Finley din cadrul Universităţii din Newcastle, Marea Britanie.