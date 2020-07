China, prima mare economie care îşi revine după pandemie. Creştere impresionantă în trimestrul al doilea

A doua cea mai mare economie din lume a inregistrat o scadere accentuata in primele trei luni ale anului in timpul izbucnirii pandemiei de coronavirus. Insa cifrele raportate miercuri arata ca Produsul Intern Brut al Chinei (PIB) a revenit pe crestere in perioada aprilie-iunie.

Cfrele sunt mai mari decât prevedeau experţii şi totodata indică o formă de recuperare în forma V - adică scădere economica urmată de o revenire rapida. Asta înseamnă, de asemenea, că Beijingul evită să intre într-o recesiune tehnică, marcată de doua perioade cu efecte negative asupra creşterii economice, după cum scrie BBC.

Rapida revenire este înregistrată după o scădere de 6,8% în primul trimestru din 2020, fiind cea mai mare contracţie de la începutul înregistrarilor trimestriale ale PIB. În termeni anuali, China nu a mai cunoscut contracţie a PIB din 1976.

Este chiar o revenire în V?

Economia chineză a reuşit sa creasca mai puternic decat se aştepta pe masură ce ţara iese din colapsul cauzat de pandemia de COVID-19, astfel că măsurile de stimulare anunţate de autoritati par să functioneze. Totuşi, există un sector care nu s-a redresat atât de repede dupa cum sperau - vanzarile de retail care au continuat sa scada in al doilea trimestru. Aşadar, dorinta de-ai face pe oameni sa cheltuiasca mai mult ramane o provocare.

În acelaşi timp în care economia incepe sa se redreseze, tensiunile cu SUA cresc, mai ales in Hong Kong. Acesta fiind motivul pentru care unii economisti sunt sceptici când vorbesc despre o recuperare economică în formă de V a Chinei.

Pe de altă parte, potrivit datelor de cercetare a Deutsche Bank, "recuperarea în formă de V" a fost "în mare masura finalizată". "Oamenii au început să cheltuie că înainte de pandemia Covid-19, însă diferenţa ramasa este concentrata în mare parte pe câteva sectoare: serviciile de agrement, calatoriile si sectorul HoReCa - unde redresarea rapidă este putin probabila", se mai arată în raportul Deutsche Bank.