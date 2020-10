Cifra destinului. Cum se calculeaza si care este semnificatia. Detalii foarte importante despre viata ta

Cifra destinului este unica pentru fiecare persoana si este ca o amprenta energetica a sa in Univers. Conform numerologilor, cifra destinului spune foarte multe despre viata unei persoane.

Cifra destinului #1

Persoanele cu cifra destinului 1 devin importante, cu voia sau fara voia lor, in anumite cercuri. Sunt considerate persoane norocoase. Au un spirit sanatos intr-un corp sanatos.

In cercurile lor de prieteni se impun rapid ca lideri si sefi. De vreme ce pot vedea cu claritate viitorul isi fac planuri astfel ca obtin cu usurinta ce-si doresc. Castiga bani multi pe care ii cheltuie usor.

Oamenii a caror cifra a destinului este 1 sunt cunoscuti pentru tolenta, rabdarea, abilitatile orgazitionale si perseverenta de care dau dovada in orice situatie. Pot devenit si lideri, maestri spirituali. Ca maestri sunt clari, precisi, devotati adevarului. Totusi, rar poti gasi un lider spiritual extraordinar, cunoscut la nivel mondial printre persoanele cu cifra destinului 1. Sunt persoane materialiste, logice si inteligente. Spiritualitatea necesita emotie si credinta nu logica.

Sunt idealisti, politicosi, buni, au o mare dorinta sa ajute si gandesc rapid.

In cea mai mare parte a timpului au dreptate, totusi in perioadele in care soarele este mai timid (octombrie, noiembrie, decembrie) si acesti oameni pot face greseli. In asemenea momente se simt frustrati. Sunt adevarate surse de inspiratie pentru colegi, iar pe cei tineri ii invata cum sa devina lideri. Sunt inteligenti, atractivi si sunt mai mereu cu zambetul pe buze.

In schimb, oamenii din aceasta categorie nu sunt prea romantici si, in raport cu dragostea sau mariajul, sunt nefericiti. In acelasi timp, sunt foarte buni povestitori.

Cifra destinului. Recomadari generale

Nu face o greseala fatala: este destinul tau sa rezolvi probleme de mediu prin rationalizarea resurselor materiale si eliminarea readioactivitatii. Incearca sa influenteze psihologia oamenilor.

Cifra destinului: Femei

Femeile cu cifra destinului 1 care nu au un job isi concentreaza energia pe viata de acasa. Creeaza un climat extraordinar pentru prietenii, oaspetii sau membrii familiei. Ii ajuta pe cei sarmani si nevoiasi cat de mult pot. Au incredere in ele insele, au succes, dau dovada de sensibilitate si infrunta cu curaj orice dificultate.

Femeile care muncesc ajung intr-o pozitie de conducere datorita abilitatilor de gestionare a afacerilor. Sunt sociabile si au un aer regesc in tot ceea ce fac. Au un caracter puternic, sunt mereu puse la punct, stiu totul despre taxe si dau dovada de bune maniere. Singura recomandare pentru ele este sa nu cedeze unor tentatii trecatoare.

Cifra destinului: Barbati

Barbatii cu cifra destinului 1 care sunt interesati de politica devin faimosi si ocupa pozitii inalte. Isi folosesc energiile pentru a imbunatati consitiile de viata ale saracilor. Sunt extrem de ambitiosi, imperiosi, adevarati pionieri in domeniile lor de activitate. Daca devin scriitori atunci tot ceea ce trec pe foaie este original. Daca sunt nascuti in perioade in care soarele este puternic (Berbec, Leu) sau pe 28 din orice luna atunci fac progrese remarcabile la birou. Sunt recunoscuti atat de superiorii cat si de subalternii lor si ocupa pozitii importante.

In afaceri, vor prospera in jurul vastei de 35-49 de ani si vor investi in instrumente financiare sau in imobiliare astfel incat sa aiba un viitor fara griji. Isi pot dedica timpul si energia pentru dezvoltarea omenirii. Si aici vor deveni sefi in orice organizatie.

