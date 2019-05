Cine cu cine se ceartă ca zodii? Care sunt CELE TREI ZODII cu care te poţi CERTA CEL MAI MULT, în funcţie de zodia ta!

Cu care o faci cel mai usor si cu cine ai dificultati, ca zodii ?

Modul in care gestionezi conflictele este o abilitate importanta pe care trebuie sa o ai, insa poate sa fie foarte dificil sa o dezvolti cand nici macar nu intelegi cum gandeste si de ce reactioneaza un om intr-un anumit fel la o anumita situatie dintre voi. Daca iti poti da seama de ce ai tendinta sa te tot certi cu acel coleg de munca sau daca intelegi de ce sora sau frate reactioneaza intr-un anumit fel cand tu spui ceva, iti va fi mai usor sa comunici cu aceste persoane. Sau macar iti poti da seama mai usor unde ai gresit tu, ca sa faci tot ce poti sa indrepti relatia !

In functie de zodia ta, iata care sunt primele trei zodii cu care in mod natural poti avea conflicte ivite si din nimic. Stiind aceste informatii, poti gasi cele mai bune moduri de a interactiona cu oamenii din aceste zodii ca sa eviti certurile neplacute pentru ambele parti.

BERBEC

Daca esti Berbec, sa stii ca te poti certa des cu un Taur care este la fel de incapatanat ca tine. Nu doar faptul ca esti incapatanat iti creaza sanse de conflict, dar Berbecul este semn de foc si poti fi usor in animozitati si dificultati de comunicare cu Pestii cei sensibili si aposi pe care ii poti spulbera cu flacara ta. Tot dificil iti poate fi sa ai de-a face cu colegii tai de zodie Berbecii, pentru ca ambii sunteti la fel de competitivi si determinati. Fie ca relatia este romantica sau platonica, tot este greu sa o scoti la capat cand ai de-a face cu cineva aproape identic ca tine care iti reflecta absolut toate aspectele.

TAUR

Daca esti nascut in zodia Taurului inseamna ca esti semn de pamant, ceea ce poate face dificila comunicarea cu Gemenii, semn de aer. Tu esti practic si cu picioarele pe pamant in timp ce ei sunt teribil de visatori si desigur enervanti pentru tine ca sunt asa. Din nou, cei nascuti in Berbec si Taurii se pot ciocni des pentru ca sunteti ambii incapatanati ceea ce inseamna ca va puteti impunge cu coarnele des. In plus, tu esti de foarte mare baza si nu prea suporti multe schimbari, deci poti avea dificultati sa ai de-a face cu Varsatorul cel liberal la gandire care nu suporta limitarile sau plictiseala.

GEMENI

Tu esti foarte deschis la cap si urasti rutinele, deci cu cine poti sa ai dificultate de relationare ? Desigur cu practica si metodica Fecioara ce venereaza stabilitatea si ordinea. In plus, cei nascuti in Gemei pot sa se certe destul de des tot cu Gemenii pentru ca este prea multa asemanare intre cei doi si prea mult din aceleasi caracteristici in cadrul unei relatii. Cand Gemenii sunt afectuosi si curiosi, un Capricorn tinde sa fie mult mai distant, deci relatia dintre ei poate duce usor la certuri ; dealtfel sunt dese conflictele intre aceste zodii.

