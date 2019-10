Articol publicat in: Justitie

Cine este bărbatul care a făcut scandal la nunta lui Becali. "Trebuia luat de miliţie şi la puşcărie. Dacă ies eu şi îi rup capul?"

Publicat: (acum 49 min) // Actualizat: (acum 49 min) // Sursa: romaniatv.net Polițiștii din Ilfov au întocmit dosar penal pentru distrugere și tulburarea ordinii, după ce un bărbat a făcut scandal la casa lui Gigi Becali din Voluntari, unde erau primiți invitații la nunta fiicei lui. Bărbatul a rămas internat în spital. Au fost luate primele masuri in cazul barbatului care a agresat mai multe persoane prezente la nunta Teodorei, fata cea mare a lui Gigi Becali! Dupa ce a fost audiat, barbatul a fost internat pentru un control psihiatric. Bărbatul a coborât dintr-o mașină în fața casei din Pipera a lui Gigi Becali și a forțat intrarea. El a lovit mai mulți trecători și l-a agresat și pe portar. În mașină se mai afla o femeie. „În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovirea și alte violențe. Bărbatul în cauză a rămas internat la o unitate spitalicească din București”, informează Poliția Ilfov. În continuare, polițiștii din orașul Voluntari efectuează cercetări pentru a lua măsurile legale ce se impun. Gigi Becali a organizat nuntă pentru una dintre fiicele sale, Teodora, care s-a măritat sâmbătă. Invitații au fost primiți la casa lui Becali din Voluntari, unde a avut loc și un incident în jurul prânzului: un bărbat în vârstă de 26 de ani a generat un scandal în fața casei și apoi a fost dus de polițiști la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Potrivit unor surse din poliție, bărbatul ar fi lovit cu picioarele poarta imobilului, ar fi amenințat trecătorii și împiedicat mașinile să circule. loading...

