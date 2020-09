Cine este, de fapt, Mirabela Grădinaru, soţia lui Nicusor Dan. Cum s-au cunoscut, ce meserie are şi cu ce se ocupă FOTO

Nicusor Dan, de profesie matematician, este unul dintre cei mai cunoscuti activisti civici din Bucuresti, fiind fondatorul Asociatiei Salvati Bucurestiul. Politicianul are o relatie de mai multi ani cu Mirabela Gradinaru, de profesie manager la o mare companie auto. In urma cu cativa ani, cei doi au devenit parinti.

Mirabela Grădinaru este o moldoveancă autentică. Orașul Vaslui va rămâne pentru totdeauna a doua sa casă, căci aici s-a născut, aici a copilărit și aici trăiesc toate persoanele dragi din viața ei: mama, bunicii, rudele și foarte mulți prieteni pe care îi vizitează ori de câte ori are ocazia.

Nicuşor Dan stă într-un apartament construit pentru muncitorii de la fabrica de chibrituri. Cât plăteşte chirie

Povestea de dragoste dintre Mirabela și Nicușor a început acum 15 ani, în 2005.

"Ne-am cunoscut in anul 2005, pe vremea cand eu eram studenta în Bucuresti, la Geografie. Îmi aduc aminte ca se terminase sesiunea de examene, aveam bilet sa ma intorc acasa, dar chiar in ziua aceea s-a intors o prietena ce fusese plecata cu bursă Erasmus in Franta. Am renuntat sa ma mai intorc acasa si am iesit cu mai multi prieteni. Am zis sa mergem seara in Club A, clubul pe care noi il frecventam in serile de dupa sesiune sau de dupa zilele in care aveam proiecte, iar atunci l-am intalnit pe Nicusor. Sau el m-a intalnit pe mine. Nu stiu daca a fost dragoste la prima vedere, dar a fost chimie, atractie, asta a fost sigur. Apoi, lucrurile au venit de la sine", a declarat acum câțiva ani Mirabela Gradinaru pentru vremeanoua.ro.

Nicusor Dan s-a nascut pe 20 decembrie 1969 in Fagaras. A candidat pentru functia de primar general al Bucurestiului la alegerile din 2012, 2016 si 2020, devenind primar general la a treia încercare.