Cine este Jill Biden, noua Prima Doamnă a Americii. Cum l-a cunoscut pe Joe: "A venit la uşa mea în sacou şi pantofi scumpi"

Cei doi au o poveste emoţionantă: Jill l-a ajutat pe Biden să treacă peste şocul pierderii primei sale soţii şi a fiicei lor de numai un anişor, într-un accident rutier.

Jill Jacobs s-a născut pe 3 iunie 1951, în New Jersey. Cea mai mare dintre cele 5 surori, aceasta s-a căsătorit de tânără cu iubitul din liceu, jucătorul de fotbal american Bill Stevenson.

Joe Biden și-a pierdut prima soție și fiica în vârsă de un an de zile într-un accident de mașină, în 1972. Fiii săi, Beau și Hunter, au supraviețuit amândoi accidentului. În moment când Joe Biden a întâlnit-o pe Jill, acesta era senator, iar ea era încă studentă.

”Eram obișnuită să mă întâlnesc cu băieți în blugi și tricou, iar el a venit la ușa mea în sacou și pantofi scumpi și eu m-am gândit: Doamne, asta n-o să meargă niciodată, nici într-un milion de ani.

Era mai mare cu 9 ani decât mine! Dar am mers să vedem ”Un bărbat și o femeie” la un cinematograf din Philadelphia și chiar ne-am îndrăgostit unul de altul.

Nu voiam ca cei mici - copii lui Joe - să piardă o altă mamă. Trebuia să fiu 100% sigură”, a povestit Jill Biden pentru Vogue.

"How did you get this number?"



Those were the first words I spoke to Joe when he called me out of the blue on a Saturday in 1975.



I’ll be speaking tonight at the #DemConvention. I hope you’ll tune in! pic.twitter.com/t0amDEM2kT