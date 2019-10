Articol publicat in: Politica

Cine este Ludovic Orban, premierul desemnat de Klaus Iohannis să formeze un nou guvern. Biografie

Ludovic Orban face parte din garda veche a liberalilor, membru PNL de mai bine de 25 de ani. Ludovic Orban a fost deputat în Parlamentul României şi ministru al Transporturilor. A vrut să candideze la Primăria Capitalei, dar s-a retras după ce DNA a deschis un dosar împotriva lui, deşi ulterior a câştigat definitiv în justiţie. Ludovic Orban (56 de ani) este membru PNL din 1992. A absolvit Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini din cadrul Universităţii Braşov şi are o experienţă de 15 ani în administraţia locală, fiind, pe rând, consilier local la sectoarele 1 şi 3, dar şi viceprimar al Capitalei, potrivit News.ro. În 2007, a fost numit ministru al Transporturilor în Guvernul Tăriceanu, după eliminarea PDL de la guvernare. Când era ministru al Transporturilor, a fost implicat într-un controversat accident rutier în urma căruia i-a fost suspendat permisul de conducere pentru că s-a prezentat la poliţie la mai mult de 24 de ore de la producerea acestuia. La alegerile parlamentare din 2008 a fost ales deputat de Bucureşti, mandat pe care şi l-a reînnoit în 2012. Ludovic Orban a candidat de mai multe ori la Primăria Generală a Capitalei (2008, 2012, 2016), dar fără succes. În 2016, la numai o săptămână după ce partidul l-a desemnat pentru a treia oară candidat la Primăria Bucureştiului, Orban a fost pus sub acuzare de DNA pentru că, în calitate de candidat la primărie, şi-ar fi folosit funcţia politică şi ar fi cerut 50.000 de euro de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu ca să îşi susţină campania electorală. El s-a retras atunci din cursa electorală, iar în 2018 a fost achitat definitiv de instanţă. Ultima declaraţie de avere depusă de Orban datează din ianuarie 2017, când a ocupat pentru ultima oară o funcţie publică, pe cea de deputat, Documentul relevă că acesta deţinea la acel moment, împreună cu soţia, o casă de 200 de metri pătraţi în Dobroeşti, cumpărată în 2014 şi un autoturism Volkswagen din 2007. De asemenea, avea un cont de 3000 de euro şi un altul de 2000 de dolari. Ludovic Orban a fost desemnat, marţi, de preşedintele Klaus Iohannis, pentru funcţia de prim-ministru al României. Potrivit Constituţiei, premierul desemnat are termen de 10 zile pentru formarea Cabinetului său şi pentru a merge în Parlament în vederea obţinerii votului de încredere asupra programului şi a întregii liste de miniştri. Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Citeşte şi: Ludovic Orban, desemnat premier: Vom da românilor ceea ce aşteaptă de la noi: cinste, competenţă, integritate CONTROVERSE: Pe 16 decembrie 2007 a fost implicat într-un accident de circulație, după care a plecat de la locul accidentului și s-a prezentat la sediul Poliției abia după aproape 30 de ore, fapt pentru care a rămas fără permis de conducere. În februarie 2008, procurorii au stabilit că Ludovic Orvan a lovit „ușor" o fată în timpul accidentului, dar a fost găsit nevinovat deoarece minora lovită nu a avut nevoie de mai mult de 10 zile de îngrijiri medicale, așa cum prevede legea.

În 2015, a fost implicat într-un nou accident de circulație: s-a răsturnat cu mașina în localitatea Sârca (Iași). La fața locului s-a deplasat un echipaj de Poliție. Accidentul nu s-a soldat cu victime, însă autoturismul a fost avariat. Orban venea de la Iaşi, acolo unde fusese, împreună cu liberalii, cu preşedintele Klaus Iohannis şi cu mai mulţi membri ai Guvernului, la sărbătorirea Unirii Principatelor, şi se afla în drum spre Focşani, pentru a doua festivitate a Micii Uniri.

Direcția Națională Anticorupție a dispus urmărirea penală și controlul judiciar pe 60 de zile a lui Ludovic Orban, în 2016, când era candida PNL la Primăria Capitalei, dosar care l-a scos din cursa electorală. Orban a fost acuzat de folosirea influenței pentru obținerea de foloase necuvenite pentru că i-ar fi cerut unui om de afaceri suma de 50.000 euro pentru a acoperi cheltuielile campaniei electorale aflată în desfășurare la momentul respectiv. Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție l-au achitat pe Ludovic Orban în luna ianuarie 2017.

Semne de întrebare în cazul Transalpina: Fostul Guvern Victor Ponta a sesizat DNA în cazul Transalpina (DN 67C Bengeşti-Sebeş) ca urmare a mai multor nereguli descoperite de corpul de control al primului ministru. Guvernul de atunci spunea că e vorba de un prejudiciu de peste 400 de milioane de lei și în vizor erau Ludovic Orban, ca fost ministru al Transporturilor, dar şi fostul ministru al Economiei, Varujan Vosganian, pentru că cei doi au iniţiat proiectul de refacere a Transalpinei şi au stabilit modalitatea de finanţare pentru plata lucrărilor.

În martie 2006 spunea că le-a recomandat colegelor sale de partid din PNL să nu urmeze stilul de carieră al femeilor din alte partide și să nu treacă prin patul nimănui ca să urce în funcții. El o dădea exemplu pe Raluca Turcan, la vremea respectivă membru PDL HOBBY-URI Presa a relatat că Ludovic Orban are ca hobby-uri bridge-ul, șahul dar în special cântatul la chitară, el apărând în mai multe înregistrări de televiziune cântand la chitara sau interpretând arii de operetă ori melodii populare. De altfel, liderul PNL cântă la banjo, dar și dansează pe ritmuri tribale şi îl relaxează să privească florile. A cântat "Aşa-i românul" pe o scenă la Zilele comunei Ciurila, judeţul Cluj, alături de cântăreţul de muzică populară Ovidiu Purdea Someş şi de alţi solişti. Pasiunea pentru muzică i se trage de mic copil, de la grădiniță, când el și fratele său au fost duși la operetă, la spectacole, la concerte. Mai ales tatăl era meloman declarat, știa arii din opere și operete și le cânta chiar el. De chitară s-a apucat în clasa a VI-a, la recomandarea profesorului de muzică din gimnaziu, care era și dirijorul corului școlii. Deși nu a urmat până la capăt pasiunea pentru muzică, Ludovic Orban cânta în timpul liber pe la diverse petreceri, câștigând, astfel, bani de buzunar. În facultate a cântat într-o formație denumită „Proiect".

