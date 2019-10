Ludovic Orban, desemnat premier: Vom da românilor ceea ce aşteaptă de la noi: cinste, competenţă, integritate

Ludovic Orban, primele declaraţii în calitate de prim-ministri desemnat:

Asumarea răspunderii întrun moment dificil este ceea ce ne defineşte.

Vom da românilor ceea ce aşteaptă de la noi: cinste, competenţă, integritate, soluţii.

Am încredere în toţi partenerii care au fost alături de noi, să punem punct guvernări PSD.

Orice întârziere în instalarea acestui guvern înseamnă menţinerea la putere a Guvernului Dăncilă.

După ce moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă a trecut, preşedintele Klaus Iohannis a avut vineri consultări cu partidele parlamentare pe tema noului Guvern, iar la finalul consultărilor a anunţat că acestea vor continua în formulă restrânsă, urmând ca cel târziu marţi să fie făcut public numele premierului.

Fiecare dintre partidele care au fost prezente la Cotroceni impune condiţii pentru susţinerea Cabinetului conturat în jurul PNL. PSD a anunţat de la început că nu va vota guvernul.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi, după consultările de la Cotroceni, că formaţiunea nu respinge nicio propunere de premier, dar nici nu va promite sprijin până când nu va vedea prevederile programului de guvernare.

"Probabil că astăzi domnul Iohannis va anunţa viitorul prim-ministru. Eu am spus că nu dăm un cec în alb nimănui. Nu respingem, dar nici nu promitem susţinere înainte să vedem programul de guvernare şi care sunt măsurile pe care le va lua guvernul, să vedem lista de miniştri. După ce vom şti aceste lucruri, putem spune dacă susţinem sau nu susţinem viitorul guvern", a precizat pentru AGERPRES Kelemen Hunor, după consultările avute marţi cu preşedintele Klaus Iohannis.

Liderul USR, Dan Barna, a anunţat, marţi, după consultările de la Cotroceni, că preşedintele Klaus Iohannis a reafirmat sprijinul pentru organizarea alegerilor anticipate, dar vrea să amâne discutarea calendarului acestora până după alegerile prezidenţiale.

"Am ieşit de la consultări unde preşedintele Iohannis mi-a reconfirmat că îşi doreşte alegeri anticipate. Chestiunea calendarului pentru anticipate consideră însă că trebuie abordată abia după alegerile prezidenţiale. Argumentul pe care l-a invocat a fost nevoia de a o înlocui urgent pe Dăncilă. Domnule Iohannis, haideţi să nu mai gândim pe azi, pe mâine. Care e alternativa la anticipate? Să puneţi acum un Guvern slab, fără susţinere parlamentară, aflat în permanenţă la mâna PSD şi a celorlalte partide pesediste din Parlament, conduse de Ponta şi Tăriceanu, partide care împreună au majoritatea în Legislativ. Un astfel de Guvern nu va putea să facă reformele de care România are nevoie şi ne trezim, la fel ca în 2016, că după un an de zile se întoarce PSD pe cai mari la guvernare. Aţi uitat anul 2016? Ştiu foarte bine despre ce vorbesc, am fost în Guvernul Cioloş, ştiu cât de mult ne-a afectat lipsa de susţinere", a scris Dan Barna, pe Facebook.