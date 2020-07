Cine o va înlocui pe Andreea Mantea la "Puterea dragostei"? Vedeta care va prezenta noul sezon

"Pe masura ce ne apropiem de Marea Finala emotiile, tensiunile cresc, cum e si firesc. Am trecut, alaturi de concurenti, printr-o multime de stari sufletesti, m-am atasat de ei. Am suferit odata cu ei, m-am bucurat atunci cand ei au avut motive sa fie fericiti. Am asistat si la izbucniri ale orgoliilor, la dezamagiri, pentru ca e omeneste sa treci si prin asa ceva. Pe 26 iulie, vom afla deznodamantul, sunt extrem de emotionata si eu in asteptarea Marii Finale", a spus Andreea Mantea.

Cine o va înlocui pe Andreea Mantea la "Puterea dragostei"?

Sezonul cu numărul trei de la Puterea Dragostei va fi prezentat de Cristina Mihaela Dorobanțu, vedeta care a devenit cunoscută publicului dupa ce a concurat la Bravo, ai stil!, a prezentat, alături de Victor Slav "Îmi place dansul!" și a fost prezentatoarea rubricii "Secrete intre fete", din cadrul emisiunii Teo Show, la Kanal D.

"Sunt foarte fericită să fac parte din acest show extraordinar, Puterea Dragostei; sunt nerabdatoare să îi cunosc pe concurenți, să intru în atmosfera de la filmări. Va fi o provocare frumoasă pentru că e vorba despre dragoste, despre oameni care își caută sufletul pereche. Sper să le port noroc concurenților!", a spus Cristina Mihaela Dorobanțu.

Cine este noul iubit al Cristinei Dorobanțu

La câteva luni de la despărțirea de logodnicul ei, Cristina Dorobanțu iubește din nou! Vedeta s-a cuplat cu un milionar din Cluj. Paul George Lung este bărbatul care îi face inima să tresare prezentatoarei TV.

Tânărul deține o firmă de închirieri de mașini de lux. Și… pentru o reclamă bună, Paul Lung a apelat la vedetele din showbiz-ul românesc, care au avut ocazia să se plimbe gratis cu bolizii de zeci de mii de euro.

Pe lângă asta, iubitul Cristinei Dorobanțu are o firmă care produce energie electrică. Și asta nu e tot! Paul Lungu se ocupă și cu distribuirea legumelor și fructelor proaspete.