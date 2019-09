Cine o va înlocui pe Rovana Plumb pentru postul de comisar european din partea României

PSD are nume de rezervă pentru înlocuirea Rovanei Plumb, dar decizia va fi luată după întoarcerea premierului Viorica Dăncilă din SUA.

Numele vehiculate pentru funcţia de comisar european, potrivit unor surse politice:

Viorica Dăncilă, premier

Dan Nica, a fost vehiculat și până la propunerea Rovanei Plumb

Eugen Teodorovici, ministru de Finanţe

Ramona Mănescu, ministru de Externe

Luminița Odobescu, ambasadorul României la UE

Victor Negrescu, fost europarlamentar

Rovana Plumb, nominalizată pentru postul de comisar european pentru Transporturi, a fost respinsă joi de Comisia Juridică a Parlamentului European. Votul negativ a venit după suspiciunile ridicate de neclarităţile din declaraţia de avere depusă la Parlamentul European, din care lipseau nişte împrumuturi de aproape un milion de euro, bani declaraţi în ţară.

Marcel Ciolacu: PSD nu are o variantă de rezervă, are 10

Întrebat dacă PSD are o variantă de rezervă, Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor, a răspuns: "Ştiţi la fel de bine ca şi mine că PSD nu are o variantă, are 10 variante de rezervă".

El a mai spus că trebuie parcurse mai multe etape şi nu a fost încă votul în Parlamentul European.

"Nu am citit ştirea, lăsaţi-mă să mă informez, ştiam că e încă în comisie....A fost la acea comisie, nu la votul în Parlament. Vedeţi că sunt nişte etape, nişte comisii, până la votul în Parlament...era mai încolo", a afirmat Ciolacu, la Parlament, întrebat în legătură cu ce va face PSD după ce Rovana Plumb a fost respinsă în comisia de la Parlamentul European.