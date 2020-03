Ciolacu dă vina pe Guvernul Orban pentru lipsa echipamentelor de protecţie. "Guvernul a avut timp trei luni de zile din ianuarie"

Marcel Ciolacu a spus, miercuri, la începutul şedinţei Comitetului Executiv Naţional, că România se află într-o situaţie dificilă. Ciolacu spune că este de vină Guvernul Orban 1 şi nu Guvernul PSD.

"Ne aflăm într-o situaţie dificilă, nu pentru PSD, pentru noi toţi şi am ajuns astăzi într-o situaţie pe care am tot evitat-o, mai ales autorităţile şi cu o întârziere de două luni am revenit la restricţiile de circulaţie. Şi cu o mare presiune pe tot sistemul sanitar, pe administraţiile locale, pe poliţişti şi mai nou pe Armată. Cea mai mare eroare a fost expunerea cadrelor medicale. Oamenii aşteaptă de la noi ce ştim să facem cel mai bine, să îi implicăm, să îi ajutăm şi să ne organizăm", a spus liderul PSD.

Guvernul avea timp trei luni, de când a fost declarată epidemia de coronavirus, să cumpere materialele sanitare şi echipamentele necesare, a precizat acesta.

"Ajutorul imediat trebuie îndreptat către persoanele vârstnice, există o părere foarte clară, persoanele vârstnice trebuie să evite contactul şi trebuie să evite cât mai mult să iasă din casă. Guvernul a avut timp trei luni de zile din ianuarie de când Organizaţia Mondială a Sănătăţii a anunţat că o să fie o pandemie, a avut timp să cumpere şi medicamente şi teste şi echipamente de protecţie. Încearcă să inducă această greşeală către alt guvern, cred că către Guvernul Orban 1, sub nicio formă către noi", a transmis Ciolacu.

Ludovic Orban a reamintit, în conferinţa de presă de marţi seară, că nu existau stocuri de echipamente şi materiale sanitare, necesare în lupta cu Covid-19.