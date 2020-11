Ciolacu, intrigat de închiderea pieţelor. "Când guvernezi, cel mai simplu e să închizi, să nu-ţi mai asumi nicio reponsabilitate"

Ciolacu a afirmat că nu este de acord cu măsura închiderii pieţelor deaorece oamenii se vor înghesui în supermarketuri pentru a-şi face cumpărăturile.



"Când guvernezi, cel mai simplu e să închizi. În momentul ăla nu-ți mai asumi nicio reponsabilitate. Preferă să închidă decât să vină cu soluții. Cum să închizi piețele?!

Mulți clienții dintr-o parte in alta, nu se aglomerează supermarketurile? Oamenii consumă la fel. În loc să răspândești... Eu as fi cerut administrațiilor locale încă 20 de piețe ambulante, în aer liber, astfel încât să se răspândească cumpărătorii. Am făcut astăzi un amendament cu Daniel Zamfir, la o Ordonanță de Urgență, astfel încât piețele să rămână deschise cu regulile din supermarketuri", a spus Ciolacu, la postul B1 TV.

Dacă ar fi fost în situaţia de a lua o asemenea decizie, Ciolacu a explicat că ar fi ales să construiască mai mutle pieţe volante pentru a dispersa cumpărătorii. Liderul social-democrat a amintit, în acest context, că programul de guvernare al PSD prevede şi soluţii pentru agricultorii români.

"Avem foarte mult axat pe produsele românești su pe zona de agriculturală, unde nouă ni se pare că este un abandon total, inclusiv această decizie aberantă de închidere a piețelor, unde sunt produse românești. A făcut analize premierul, cine sunt producătorii, cine vinde...

Sunt produsele noastre, ale românilor, trebuie încurajată vânzarea. Cum se respectă regulile din supermarketuri, pune aceleași reguli la piețe. Poliția Locala e în subordinea domnului Vela", a mai precizat Ciolacu.