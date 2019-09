Cioloş despre propunerile pentru funcţiile de comisar european: Îi vom trata în mod egal.Goulard trebuie să fie tratată la fel ca Plumb

"Săptămâna viitoare, la Strasbourg, vom avea o dezbatere în grupul parlamentar din care facem parte, Renew Europe, despre pregătirea audierilor comisarilor desemnaţi. Vă asigur că îi vom trata în mod egal pe toţi candidaţii. Şi pe cel român, şi pe cel francez, şi pe cel propus de Budapesta, şi pe cel trimis de Varşovia, şi pe oricare alt candidat pentru un post de comisar european", a scris Cioloş sâmbătă, pe contul său de Facebook.



El a precizat că vor fi folosite aceleaşi criterii de evaluare - raportarea la valorile Uniunii Europene şi angajamentul de a respecta aceste valori, integritatea candidatului şi posibilele conflicte de interese - iar europarlamentarii USR PLUS vor solicita acelaşi tip de informaţii în cazul fiecăruia dintre candidaţi, pentru a putea judeca "cu egală măsură".



Potrivit lui Dacian Cioloş, responsabilitatea pentru nominalizări este a statelor membre.



"În Parlamentul European, vom trage o concluzie după audierile comisarilor desemnaţi. Iar aceste concluzii vor fi reflectate de vot. Legat de poziţia mea faţă de candidatul francez Sylvie Goulard, menţionată într-un articol din Politico, precizez că vorbele mele nu au fost citate cu ghilimele. Eu am declarat că doamna Goulard trebuie să fie tratată la fel ca doamna Plumb. Am spus că am discutat cu doamna Goulard despre rezultatele anchetei făcute de Parlamentul European în cazul său, că acolo lucrurile au fost lămurite. Puteţi consulta cu toţii concluziile Parlamentului. Între timp, a fost demarată o anchetă judiciară în Franţa şi aşteptăm ca doamna Goulard şi autorităţile franceze să ne aducă lămuriri în acest caz", a mai susţinut liderul PLUS.