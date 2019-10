Ciorba de vacuta: Cele mai bune retete din Oltenia, Moldova si Ardeal

Ciorba de vacuta: Reteta olteneasca #1

Mod de preparare Ciorba de vacuta – Reteta olteneasca

Se pun oasele la fiert in 2 litri de apa rece timp de 1 ora jumatate, indepartandu-se spuma formata. Apoi, se scot oasele pe un platou, iar in supa obtinuta se vor adauga cubuletele de carne de vita.

Se acopera vasul si se lasa sa fiarba aproximativ 45 de minute, dupa care se toaca legumele marunt si se adauga in ciorba, cu exceptia cartofilor. La 30 de minute se pot pune si cartofii taiati cubulete, se potriveste de sare si se mai lasa vasul pe foc inca 20 de minute.

La sfarsit se toaca verdeata si se adauga in ciorba, apoi se drege cu smantana.

Pofta buna!

