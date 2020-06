Cîţu: Succesul IMM Invest este incontestabil; volumul creditelor acordate este de 7,2 miliarde de lei

"Succesul IMM Invest incontestabil!Până acum: 8368 de firme!!! 7,2 miliarde lei credite acordate!!! Un record absolut! Deja creditele prin IMM Invest reprezintă 10,5% din stocul total de credite în lei pentru companii.

Anul trecut rata lunară de creştere a stocului de credite pentru companii era de aproximativ un miliard de lei pe lună. Aşa cum anticipam, IMM Invest, lansat de guvernul PNL, este cel mai important program pentru IMM -uri din ultimii 30 de ani", a scris Florin Cîţu pe Facebook.

IMM Invest este cel mai mare program de susţinere a IMM-urilor din România din ultimii 30 de ani. Principalele avantaje aduse de acesta sunt următoarele: statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni.