Clădirea istorică "Miţa Biciclista" a fost renovată după o investiţie fabuloasă. Suma s-a ridicat la 4,5 milioane de euro

Constructorul spune că a depăşit orice impediment de care s-a lovit. Echipa a fost coordonată de trei antreprenori spanioli: Tomas Manjon, Diego Stuyck și David Tortosa.

"Nu aveam experiență într-o lucrare similară. Aveam multe experiențe în construcții noi, dar nu făcusem niciodată o restaurare. Și aici nu vorbim de o restaurare oarecare, ci de restaurarea unei clădiri protejate, monument istoric, cu o fațadă plină de detalii și sculpturi. Într-un singur cuvânt, a fost vorba de artă. Noi eram obișnuți să lucrăm cu muncitori, iar aici a fost nevoie să lucrăm cu artiști. Am fost obligați să păstrăm orice detaliu din casa originală. Apoi, locația a fost una ultracentrală, cu acces greu pentru un șantier. Casa este situată lângă Ambasada Franței, așa că au existat și restricții suplimentare. A trebuit să desființăm și un corp din spatele clădirii. Am făcut-o cărămidă cu cărămidă.", se arată într-un comunicat transmis de constructor.

Clădirea istorică a trecut prin a doua renovare: A fost construită la încpeutul secolului XX

Imobilul a fot construit la începutul secolului al XX-lea. Acesta avea fațadă în stil Art Nouveau, după un proiect realizat de arhitectul Nicolae C. Mihăescu. Prima renovare a avut loc în anul 1980. Clădirea ce a fost numită monument de arhitectură în stil baroc, a rămas un simbol al Bucureştiului. Notorietatea i-a dat-o chiar Mariei Mihăiescu, curtezană celebră și prima femeie din Bucureşti care a mers pe bicicletă.

"Restaurarea a presupus un fel de călătorie în timp prin care am readus la viață o clădire abandonată de ani de zile. Arhitect a fost doamna Constanța Carp, a cărei experiență în astfel de proiecte a contat enorm. Am întâmpinat și unele situații neprevăzute. Când faci o casă de la zero, știi cam ce pași trebuie să urmezi. Acum, practic am demontat toată casa pentru a consolida structura de rezistență și apoi am pus toate lucrurile la loc. Au existat și surprize plăcute, ca de exemplu momentul în care am găsit un pistol din perioada interbelică ascuns între cărămizi.

Clădirea este o adevărată minune și a fost o plăcere să lucrăm la ea. Am reparat ceea ce stricase timpul. Ne-am extins aria de competență! În prezent lucrăm la un proiect de avangardă în care integrăm multe elemente de la o fațadă existentă. Ne propunem să recuperăm și să punem în valoare și construcțiile valoroase concepute de arhitecți valoroși în urmă cu zeci, dacă nu chiar sute de ani.", se mai arată în comunicat.