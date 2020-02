Claudiu Manda este şeful de campanie al pesediştilor la locale şi va lucra cu un fost premier. Vezi cine este acesta

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că echipa de campanie pentru alegerile locale va fi condusă de europarlamentarul Claudiu Manda. Potrivit dcnews.ro, Manda va lucra împreună cu un fost premier.

"Am picat cu toţii de acord ca pe 19 februarie să avem o întâlnire în care vom decide data Congresului. Consider că acest Congres nu este o prioritate, ci mai degrabă să facem strategia pentru alegeri. Am şi stabilit echipa de campanie. Dl Claudiu Manda va fi şeful de campanie al PSD, dânsul va lucra îndeaproape cu dl Mihai Tudose. Sunt oameni care au organizat alegeri şi care au câştigat alegeri", a declarat Marcel Ciolacu, după şedinţa CEx a PSD.

