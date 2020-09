Clipe grele pentru Giulia Nahmany de la Ferma. Tatăl ei a murit în Israel, iar ea nu poate să îl conducă pe ultimul drum

Vedeta este cu atât mai tristă, cu cât şi-a pierdut şi mama în urmă cu şase ani. Iar faptul că nu îşi poate conduce tatăl pe ultimul drum, din cauza pandemiei de coronavirus, o sfâşie de durere. Întreaga echipă de la Ferma îi este alături în aceste momente dificile, scrie protv.ro.

Vedeta a suferit enorm după pierderea mamei sale, la acel moment făcând o serie de schimbări în viața sa. „Schimbarea majoră a venit după ce am pierdut-o pe mama mea. Am suferit foarte mult în acea perioadă și toată suferința a venit cu o conștientizare: pur și simplu am simțit că dacă nu fac o schimbare la 180 de grade nu o să pot să fiu bine. Așa că am decis să transform acea suferință în putere”, a declarat Giulia Nahmany de la Ferma.

Gabriel Toader și Giulia Nahmany au rămas în competiție

Gabriel Toader și Giulia Nahmany au fost eliminați în prima zi a competiției, în urma voturilor primite din partea colegilor din echipele lor.

Aceștia au crezut că vor merge direct acasă, dar Mihaela Rădulescu și Cristi Bozgan le-au explicat că au o misiune pentru ei, devenind primii bandiți ai acestui sezon.

Giulia și Gabriel au fost preluați de Cristi și au fost duși undeva în pădure, unde se află tabăra lor, adica un loc de dormit improvizat din câteva pături și niște acoperitori de lemn.

Când au văzut condițiile în care trebuie să stea, Giulia a fost șocată, mai ales că nu au primit nici un fel de mâncare. ”Nu mi-a venit să cred că voi sta acolo. În viața mea nu am dormit afară”, a mărturisit Giulia Nahmany.