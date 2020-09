Clotilde Armand, declaraţie de avere IMPRESIONANTĂ: 12 terenuri, două case, două apartamente şi sute de mii de euro în conturi

Armand şi soţul au 12 terenuri în România, două case de locuit (242 de metri pătraţi şi 300 de metri pătraţi) şi două apartamente în Bucureşti, precum şi două autotorisme.

Familia lui Clotilde Armand are 140.000 de lei şi aproape 250.000 de euro în conturi, plus depozite bancare în valoare de peste 180.000 de euro şi are aproape 100.000 de euro în fonduri de pensii private. De asemenea, deţine titluri de stat la BCR în valoare de 75.000 de euro.

În ceea ce priveşte indemnziaţia de europarlamentar, candidata USR-PLUS şi PNL la Sectorul 1 a primit 68.000 de euro anul trecut, însă a încasat ca PFA şi peste aproximativ 430.000 de lei, adică în jur de 90.000 de euro.

De cealaltă parte a spectrului politic, candidatul PSD la Sectorul 1 şi primar în funcţie al acestei unităţi administrative nu are nicio proprietate, potrivit declaraţiei de avere depusă odată cu dosarul de candidatură. Tudorache a menţionat la venituri 131.000 de lei obţinuţi ca salariu în 2019.

