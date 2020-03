Clotilde Armand şi-a lansat candidatura la Primăria Sectorului 1: PNL trebuie să facă un pas înapoi

Însoţită de preşedintele USR, Dan Barna, şi preşedintele USR Bucureşti, Claudiu Năsui, Clotilde Armand şi-a lansat candidatura duminică, în Piaţa Victoriei, în prezenţa a zeci de susţinători şi membri ai USR.

"În Sectorul 1, PNL trebuie să facă un pas înapoi. Eu am fost în Consiliul Local timp de trei ani, înainte să ajung în Parlamentul European. Timp de trei ani am văzut cum se desfăşoară lucrurile. Când e vorba de interese financiare a mers mereu sistemul transpartinic în Sectorul 1. PNL este acolo împreună cu PSD, cu toate partidele tradiţionale. În Sectorul 1 nu au votat pentru investiţii, nu s-au făcut investiţiile necesare. De 30 de ani, PNL este cu PSD. Au gestionat Sectorul 1 şi vedem o lipsă de investiţii pe care nu putem să o acceptăm într-un oraş european. PNL trebuie să facă un pas în spate (...) Eu prefer, evident, să avem un singur candidat, eu fac un apel la toate partidele să avem un proiect comun pentru Sectorul 1, pe care îl propun eu, pentru că ei au fost incapabili până acum să îl facă", a declarat Clotilde Armand.

Clotilde Armand a spus că este nevoie de o altă clasă politică la nivel local şi a promis că va eradica corupţia.

"Am făcut o promisiune în 2016, că vom eradica corupţia, că vom oferi o administraţie competentă. Astăzi, ne aflăm în Piaţa Victoriei, unde ne-am luptat atât de mult împotriva sistemului care a dus subdezvoltarea României. Dar mereu am spus, proiectul trebuie să înceapă la nivel local. La nivel local vom pune capăt cercului vicios al subdezvoltării, la nivel local vom putea să schimbăm această clasa politică care ne-a distrus, la nivel local vom pune capăt sistemului transpartinic care ne distruge. Astăzi, într-o zi de primăvară, vrem să renaştem clasa politică. De patru ani aşteptăm acest moment. Trei ani am fost în Consiliul Local, unde am luptat în fiecare săptămână. Eram acolo cu colegii mei, cu 30 la sută pe care i-am avut, am făcut totul posibil, am identificat contractele păguboase, am văzut cum nu se fac investiţii", a declarat Clotilde Armand.

Ea a enumerat, printre priorităţile programului său, creşterea investiţiilor.

"Este o primărie care, pe cap de locuitor, are acelaşi buget ca un oraş cum este Madrid şi se apropie de Londra. Vom investi masiv. Până acum investiţiile au fost în jur de 5% din buget, noi le vom aduce spre 30% din buget. Am făcut un demers door-to-door, din uşă în uşă, ca să vorbesc cu cetăţenii. Ei îşi doresc un aer curat, îşi doresc spaţii verzi, îşi doresc să păstrăm Pădurea Băneasa. Trebuie să regândim complet PUZ-ul. Ei îşi doresc un oraş care nu fie sufocat de maşini. O să lansăm parcări subterane, ele au fost prevăzute în trecut, dar nimeni nu a îndeplinit aceste investiţii. Ei îşi doresc o viaţă de calitate, un mediu curat, în care să simţim că suntem un oraş european", a mai spus europarlamentarul USR.