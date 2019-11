Clujeanul ENDRE JUHASZ este MECANICUL ANULUI 2019 în ROMÂNIA

Se pregătea să plece în vacanță cu soția în Cipru pentru a sărbători un moment importat în viața oricărei tinere familii: anunțul primului lor copil. ENDRE JUHASZ s-a gândit însă să-și încerce întâi norocul la MECANICUL ANULUI și a plecat acasă cu o mașină nouă. Deși niciunul dintre cei doi finaliști nu a reușit să ofere audienței sunetul mult așteptat de motor în funcțiune, JUHASZ a fost cel care s-a apropiat cel mai mult de parcursul tehnic corect pentru rezolvarea subiectului (identificarea și remedierea cablajului pompei de alimentare carburant). Proba finală presupunea ca, într-o întrecere contra cronometru, ultimii doi cei mai bine clasați din concurs să identifice defecțiunile a 2 mașini identice, cel care reușea să o pornească primul adjudecându-și trofeul.

Dintr-o simplă pasiune venită din plăcerea de-a analiza și de-a desface mecanismele mecanice și electrice, JUHASZ a decis să urmeze o carieră în domeniul auto atunci când a optat pentru facultate, deși inițial voia să fie... medic. Iar de atunci, nu s-a mai oprit.

Tânărul născut în Miercurea Ciuc, dar mutat în Cluj, face asta de aproape 10 ani. Astăzi, el este tehnician de diagnoză și de service, HVT (High Voltage Technician) acreditat internațional în grupul VAG.

"Am venit anul trecut pentru prima oară la MECANICUL ANULUI și chiar dacă nu am câștigat, am rămas plăcut surprins de organizare. Anul acesta am mers pe premisa să încerc, să vedem ce se întâmplă. Nu mi s-a părut foarte greu, însă stresul și emoțiile m-au încurcat un pic. N-am făcut niciodată asta în fața a sute de oameni. Însă, în general, dacă dau de o problemă, nu contează cât îmi ia, nu mă opresc până nu-i dau de cap!", a declarat câștigătorul, recunoscând că încăpățânarea a fost cea care l-a ajutat să meargă mai departe în momentele de maximă tensiune.

"Dacă ar trebui să le dau un sfat tinerilor care se gândesc să intre în același domeniu, le-aș spune că pe lângă pasiunea pentru mașini și pentru elementele mecanice și electronice, îți trebuie curiozitate. Multă. Dacă te implici, câștigi. Dacă nu, nu" , a mai adăugat JUHASZ.

La secțiunea MECANICĂ AUTO, după proba scrisă, au rămas pe baricade doi finaliști care au avut de executat concomitent aceeași operațiune mecanică. Orădeanul TOTH FERENC a reușit o înlocuire a ambreiajului la o cutie de viteze DSG, încadrându-se la limită în minutele puse la dispoziție.

„Ediția de anul acesta a pus accentul pe partea tehnică. Întrebările au fost complexe, probele s-au prezentat

într-o formă nouă și au intervenit mai multe etape eliminatorii. Piața de muncă în industria auto este într-un mare deficit de personal, iar acest concurs le oferă încredere tuturor participanților, chiar dacă nu ies câștigători. Învingătorii din anii trecuți mereu ne spun că după concurs văd lucrurile altfel și sunt recunoscuți în industrie" spune Ionuț Ion, membru al juriului și trainer al ACADEMIEI AUTO AD AUTO TOTAL. Alături de el, din juriu au făcut parte trainerii Adrian Ilinescu, Cristian Ilie și Cristian Nunwailer, profesioniști care au la activ mii de ore de formare furnizate mecanicilor și diagnosticienilor din toată țara, și care specializează și traineri din Bulgaria, Marea Britanie sau Irlanda. Au retrăit emoțiile concursului, de data aceasta în calitate de arbitrii, și șase dintre câștigătorii edițiilor precedente ale concursului MECANICUL ANULUI.

AD AUTO TOTAL mulțumește sponsorilor oficiali BOSCH, CASTROL ȘI MANN FILTER.

"Avem nevoie de specialiști și de excelență. Ne luăm în serios rolul de susținător al acestor tipuri de activități

care promovează excelența, pentru că industria are nevoie de specialiști în acest moment. E bine să cunoaștem și să învățăm unii de la alții", afirmă BOGDAN DECUSARĂ, reprezentant vânzări BOSCH ROMÂNIA.

„Misiunea Castrol este aceea de a fi alături de mecanicii din service-urile independente și reprezentanțele auto, iar acest eveniment de tradiție se potrivește perfect cu dorința noastră", spune BOGDAN AVRIGEANU, Distribuitor Business Manager CASTROL ROMÂNIA.

„În acest concurs nu este vorba despre noi, ci despre mecanici, ei sunt eroii! Și este normal. Cu toții beneficiem de mecanici mai pricepuți, atât producătorii de piese și distribuitorii, cât și proprietarii de autovehicule care pot

avea mai multă încredere pe mâna cui își lasă mașinile", afirmă FLORIN VĂSUȚ, reprezentant MANN FILTER ROMÂNIA.

AD Auto Total mulțumește de asemenea pentru suportul acordat partenerilor KYB, VALVOLINE, HENGST, SCHAEFFLER, ATE, ROMBAT, ELRING, FILTERS PURFLUX, TEXA, ZF AFTERMARKET ȘI VARTA.