CNA discută prelungirea licenţei Realitatea TV, televiziune în faliment, cu datorii de zeci de milioane de euro

Geopol International cere modificarea structurii de programe a Realitatea Plus. Nu se precizează în ce constă noua structură de programe Realitatea Plus și ce emisiuni urmează să conțină. Cel mai probabil se va solicita modificarea astfel încât postul Realitatea Plus să aibă aceeași grilă de programe ca Realitatea TV,care riscă sărămâjă fărălicenţă,din cauza datoriilor, mai scrie Pagina de Media.

Televiziunea Realitatea Plus a primit licență în 2013 și a început să emită abia în 2015, cu câteva zile înainte să-și piardă licența (CNA retrage licența posturilor care nu se lansează în cel mult doi ani).