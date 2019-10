Realitatea TV se închide. Se deschide Realitatea Plus, care are aceeaşi grilă de programe

Realitatea TV se închide. Prima televiziune de știri din România, Realitatea TV, lansată în toamna lui 2001, își încetează emisia e miercuri, 30 octombrie, după ce CNA nu a mai prelungit licenţa de emisie. În aceeaşi şedinţă, CNA a aprobat schimbarea licenţei Realitatea Plus, a lui Cozmin Guşă, astfel că postul va avea aceeași emisie pe care a avut-o Realitatea TV. Practic, Realitatea va putea funcţiona în continuare, cu singura diferenţă că Realitatea Plus nu este în lista must carry şi nici în lista marilor cablişti.