Cod galben de ceaţă densă în aproape toată ţara, inclusiv în Capitală, luni dimineaţa

Cod galben de ceaţă. Până la ora 11:00, în localităţi sau zone din judeţele Alba, Covasna, Braşov, Mureş, Harghita şi Sibiu, iar până la ora 10:00, în Constanţa, Tulcea, Suceava, Galaţi, Botoşani, Iaşi şi Vaslui se va semnala, local, ceaţă care determină reducerea vizibilităţii sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.



De asemenea, ceaţa va persista, până la ora 9:00, în Bucureşti şi în zone din judeţele Maramureş, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinţi, Brăila, Ialomiţa, Argeş, Prahova, Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa şi Teleorman. Izolat, în unele zone, va apărea şi burniţa.



Potrivit meteorologilor, până la ora 8:00, se află sub avertizare de ceaţă şi vizibilitate redusă localităţi din judeţele Arad, Bihor şi Timiş.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.