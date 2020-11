Cod GALBEN de ceaţă în România. Judeţele afectate

COD GALBEN, valabil de la ora 7:30 până la ora 9:00

In zona : Județul Călăraşi: Chirnogi, Radovanu, Ulmeni, Ciocănești, Mitreni, Spanțov, Chiselet, Căscioarele, Oltenița;

Județul Giurgiu: Giurgiu, Frătești, Oinacu, Vedea, Stănești, Greaca, Găujani, Malu, Slobozia, Gostinu, Gogoșari;

Județul Teleorman: Turnu Magurele, Zimnicea, Islaz, Bragadiru, Piatra, Segarcea-Vale, Pietroșani, Conțești, Lunca, Cervenia, Lița, Suhaia, Saelele, Izvoarele, Seaca, Năsturelu, Lisa, Frumoasa, Smârdioasa, Traian, Viișoara, Fântânele, Bujoru, Ciuperceni;

Se vor semnala : ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 m

COD GALBEN, valabil de la ora 7:00 până la ora 9:30

In zona : Județul Covasna: Ozun, Vâlcele, Dobârlău, Ilieni, Chichiș;

Județul Braşov: Brașov, Săcele, Codlea, Râșnov, Prejmer, Tărlungeni, Ghimbav, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Teliu, Sânpetru, Budila, Crizbav, Holbav;



Se vor semnala : local ceață care va determină scăderea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 7:00 până la ora 10:00

In zona : Județul Vaslui;

Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 6:30 până la ora 9:30

In zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Se vor semnala : local ceață care va determina scăderea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 6:20 până la ora 9:00

In zona : Județul Constanta;

Județul Tulcea;

Se vor semnala : - local ceaţă care determină reducerea vizibilității sub 200 m şi izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 5:00 până la ora 9:00

In zona : Județul Cluj: zona joasă;

Se vor semnala : ceaţă care va determina scăderea vizibilităţii local sub 200 m și izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 4:15 până la ora 9:00



In zona : Județul Iaşi: Iași, Tomești, Holboca, Ciurea, Răducăneni, Miroslava, Lețcani, Popricani, Costuleni, Comarna, Valea Lupului, Schitu Duca, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Probota, Țigănăși, Rediu, Horlești, Bârnova, Golăiești, Movileni, Gorban, Aroneanu, Țuțora, Moșna, Roșcani;



Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m