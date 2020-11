Cod GALBEN de ceaţă în România. Judeţele unde vizibilitatea scade sub 50 de metri

COD GALBEN, valabil de la ora 5:00 până la ora 9:00

In zona : Județul Gorj: zona joasă;

Județul Olt;

Județul Vâlcea: zona joasă;

Județul Dolj;

Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 5:00 până la ora 9:00

In zona : Județul Cluj: zona joasă;

Se vor semnala : ceaţă care va determina scăderea vizibilităţii local sub 200 m și izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 6:00 până la ora 9:00



In zona : Județul Bacău: Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Luizi-Călugăra, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Filipești, Horgești, Letea Veche, Orbeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Parava, Hemeiuș, Huruiești, Negri, Tătărăști, Traian, Prăjești, Tamași, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Itești, Sărata;

Județul Botoşani;

Județul Suceava: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Dolhasca, Siret, Liteni, Salcea, Dumbrăveni, Udești, Arbore, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Zvoriștea, Todirești, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Grămești, Calafindești, Drăgușeni, Gălănești, Horodnic de Jos, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Hârtop, Șerbăuți, Burla, Bălăceana;

Județul Galaţi: Liești, Matca, Cudalbi, Corod, Umbrărești, Cosmești, Munteni, Barcea, Brăhășești, Ghidigeni, Tudor Vladimirescu, Piscu, Ivești, Independența, Nicorești, Slobozia Conachi, Fundeni, Gohor, Grivița, Braniștea, Șendreni, Nămoloasa, Negrilești, Buciumeni, Bălășești, Priponești, Cerțești, Poiana, Movileni;

Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Gherăești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Botești, Țibucani, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Valea Ursului, Dulcești, Moldoveni, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Văleni, Drăgănești, Bira;

Județul Vrancea: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Movilița, Ciorăști, Dumbrăveni, Pufești, Milcovul, Gologanu, Vârteșcoiu, Popești, Golești, Gura Caliței, Ploscuțeni, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Urechești, Răstoaca, Tănăsoaia, Slobozia Ciorăști, Biliești, Bălești, Corbița, Bordești, Boghești, Nănești, Obrejița;

Județul Iaşi: Iași, Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Tomești, Holboca, Belcești, Deleni, Podu Iloaiei, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Miroslava, Lețcani, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Popricani, Șipote, Erbiceni, Miroslovești, Moțca, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Vlădeni, Dumești, Strunga, Ion Neculce, Sinești, Bivolari, Andrieșeni, Valea Lupului, Todirești, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Popești, Lungani, Oțeleni, Ungheni, Victoria, Mircești, Brăești, Probota, Țigănăși, Rediu, Trifești, Rachițeni, Gropnița, Plugari, Coarnele Caprei, Golăiești, Alexandru I. Cuza, Movileni, Balș, Heleșteni, Aroneanu, Hărmănești, Țuțora, Românești, Ciohorăni, Fântânele, Costești, Roșcani, Cucuteni;

Județul Vaslui: Bârlad, Vaslui, Huși, Zorleni, Stănilești, Banca, Duda-Epureni, Pădureni, Drânceni, Ivănești, Roșiești, Muntenii de Jos, Tutova, Laza, Hoceni, Pungești, Albești, Grivița, Costești, Ștefan cel Mare, Bogdănești, Oșești, Dimitrie Cantemir, Oltenești, Ivești, Pușcași, Delești, Tătărăni, Deleni, Băcani, Gârceni, Cozmești, Vulturești, Viișoara, Crețești, Pochidia, Pogonești, Bălteni, Ciocani;



Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 6:35 până la ora 9:00

In zona : Județul Constanta: zona continentala;

Se vor semnala : - ceaţă care va determina reducerea vizibilității local sub 200 m şi izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 7:15 până la ora 9:00

In zona : Județul Tulcea;

Se vor semnala : - local ceaţă care va determina reducerea vizibilității sub 200 m şi izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 5:10 până la ora 10:00

In zona : Județul Mureş: zona joasă;

Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Județul Sibiu: zona joasă;

Se vor semnala : local ceață care va determina scăderea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 6:30 până la ora 10:00



In zona : Județul Alba: zona joasă;

Județul Covasna: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Baraolt, Întorsura Buzăului, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Sita Buzăului, Brăduț, Bățani, Cernat, Barcani, Catalina, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Valea Crișului, Vârghiș, Ilieni, Poian, Aita Mare, Chichiș, Brateș, Moacșa, Arcuș, Valea Mare, Dalnic;

Județul Braşov: zona joasă;

Județul Braşov: Brașov, Săcele, Codlea, Prejmer, Tărlungeni, Feldioara, Ghimbav, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Sânpetru, Budila, Apața, Măieruș, Crizbav, Ormeniș, Augustin;



Se vor semnala : local ceață care va determina scăderea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 8:00 până la ora 11:00



In zona : Județul Brăila;

Județul Ialomiţa;

Județul Buzău: Buzău, Râmnicu Sărat, Vernești, Vadu Pașii, Pogoanele, Merei, Smeeni, Mărăcineni, Poșta Câlnău, Zărnești, Valea Râmnicului, Săgeata, Cochirleanca, Grebănu, Padina, Puiești, Ziduri, Glodeanu-Siliștea, Costești, Topliceni, Glodeanu Sărat, Rușețu, Țintești, Râmnicelu, Gherăseni, Gălbinași, Podgoria, Săhăteni, Ulmeni, Balta Albă, Stâlpu, Săpoca, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Movila Banului, Ghergheasa, Scutelnici, Amaru, Boldu, Mihăilești, Cilibia, Vâlcelele, Largu, Florica, Bălăceanu, Racovițeni, Blăjani, Robeasca, Murgești;

Județul Călăraşi;

Județul Giurgiu;

Județul Teleorman;



Se vor semnala : local ceață care va determina scăderea vizibilității sub 200 m