Cod galben de ceaţă şi burniţă, avertisment pentru şoferi de la ANM UPDATE

COD GALBEN

Valabil de la : 16-11-2019 ora 10:00 până la : 16-11-2019 ora 12:00



In zona : Județul Ialomiţa;

Județul Călăraşi;

Județul Giurgiu;

Județul Ilfov;

Județul Teleorman;



Se vor semnala : local ceață care reduce vizibilitatea sub 200 m

Observatii : vizibilitatea va crește treptat

COD GALBEN

Valabil de la : 16-11-2019 ora 10:00 până la : 16-11-2019 ora 11:30



In zona : Județul Constanta;



Se vor semnala : local ceaţă care determină reducerea vizibilității sub 200 m şi izolat sub 50 m

COD GALBEN

Valabil de la : 16-11-2019 ora 9:00 până la : 16-11-2019 ora 11:00



In zona : Județul Bacău: Podu Turcului, Răchitoasa, Corbasca, Stănișești, Glăvănești, Motoșeni, Dealu Morii, Găiceana, Huruiești, Vultureni;

Județul Botoşani: Hudești, Ștefănești, Coțușca, Suharău, Havârna, Rădăuți-Prut, Avrămeni, Manoleasa, Păltiniș, Mileanca, Santa Mare, Darabani, Drăgușeni, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Viișoara, Hănești, Ripiceni, Concești, Românești, Mitoc, Adășeni;

Județul Suceava: zona joasă;

Județul Galaţi;

Județul Vrancea: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Dumbrăveni, Pufești, Milcovul, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Urechești, Răstoaca, Tănăsoaia, Slobozia Ciorăști, Biliești, Bălești, Corbița, Bordești, Boghești, Nănești, Obrejița;

Județul Vaslui: Bârlad, Zorleni, Murgeni, Fălciu, Banca, Berezeni, Puiești, Lipovăț, Vetrișoaia, Roșiești, Iana, Tutova, Perieni, Epureni, Albești, Grivița, Costești, Mălușteni, Poienești, Bogdănești, Dimitrie Cantemir, Pogana, Ivești, Gherghești, Șuletea, Deleni, Băcani, Vutcani, Coroiești, Găgești, Viișoara, Dodești, Bogdana, Fruntișeni, Pochidia, Pogonești, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Bogdănița, Ciocani;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat burniță

COD GALBEN

Valabil de la : 16-11-2019 ora 8:00 până la : 16-11-2019 ora 11:00



In zona : Județul Alba: zona joasă;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

COD GALBEN

Valabil de la : 16-11-2019 ora 9:00 până la : 16-11-2019 ora 10:00





In zona : Județul Constanta;

Județul Tulcea;



Se vor semnala : local ceaţă care determină reducerea vizibilității sub 200 m şi izolat sub 50 m