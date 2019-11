COD GALBEN

Valabil de la : 26-11-2019 ora 6:00 până la : 26-11-2019 ora 9:00



In zona: Județul Botoşani;

Județul Suceava: zona joasă;



Se vor semnala: local - ceață ce va determina scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate: trecător și izolat burniță