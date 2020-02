COD GALBEN de ceaţă şi chiciură

COD GALBEN

Valabil de la : 20-02-2020 ora 7:00 până la : 20-02-2020 ora 11:00



In zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;



Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat depuneri de chiciură