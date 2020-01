COD GALBEN emis de ANM. Ce fenomen periculos va lovi România în orele următoare

COD GALBEN de la ora 11:00 până la ora 14:00

In zona : Județul Arad: Pecica, Lipova, Chișineu-Criș, Nădlac, Curtici, Macea, Secusigiu, Ghioroc, Șimand, Semlac, Săvârșin, Bârzava, Felnac, Șeitin, Iratoșu, Șofronea, Conop, Grăniceri, Păuliș, Socodor, Vărădia de Mureș, Zădăreni, Birchiș, Peregu Mare, Petriș, Pilu, Dorobanți, Zerind, Ususău, Bata;

Județul Bihor: Oradea, Salonta, Săcueni, Valea lui Mihai, Diosig, Ciumeghiu, Nojorid, Șimian, Sălard, Curtuișeni, Biharia, Sântandrei, Chișlaz, Sârbi, Avram Iancu, Sălacea, Borș, Girișu de Criș, Roșiori, Tarcea, Abrămuț, Cherechiu, Cefa, Ciuhoi, Cetariu, Sănnicolau Romăn, Buduslău, Toboliu, Mădăraș, Tămășeu, Paleu, Gepiu, Mădăras;

Județul Timiş: Dudeștii Vechi, Cenad, Sânpetru Mare, Beba Veche;

Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat depuneri înghețate (chiciură sau polei)

COD GALBEN de la ora 11:00 până la ora 14:00

In zona : Județul Alba: Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Unirea, Vințu de Jos, Galda de Jos, Mihalț, Pianu, Lopadea Nouă, Meteș, Stremț, Sâncel, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Câlnic, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba;

Județul Mureş: Târgu Mureș, Sighișoara, Luduș, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Pănet, Miercurea Nirajului, Cristești, Albești, Fântânele, Bălăușeri, Acățari, Crăciunești, Sânpaul, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Gălești, Chețani, Gheorghe Doja, Suplac, Sânger, Ogra, Nadeș, Cuci, Iclănzel, Păsăreni, Cucerdea, Bogata, Livezeni, Corunca, Ațintiș, Coroisânmărtin, Tăureni, Papiu Ilarian, Vețca;

Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Se vor semnala : local ceaţă ce determină reducerea vizibilăţii sub 200 m

Fenomene asociate : izolat depuneri îngheţate

COD GALBEN de la ora 11:00 până la ora 14:00



In zona : Județul Cluj: Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Cășeiu, Ceanu Mare, Iclod, Luna, Moldovenești, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Călărași, Câțcău, Vad, Săndulești, Ploscoș;

Județul Satu Mare: zona joasă;



Se vor semnala : ceaţă care local determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat depuneri înghețate (chiciură)