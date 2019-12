COD GALBEN emis de ANM. Fenomenul periculos în Ajunul Anului NOU

COD GALBEN

Valabil de la : 31-12-2019 ora 8:00 până la : 31-12-2019 ora 11:00



In zona : Județul Bacău: Bacău, Onești, Buhuși, Balcani, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Cleja, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Luizi-Călugăra, Căiuți, Livezi, Bârsănești, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Cașin, Măgura, Racova, Gioseni, Parava, Hemeiuș, Scorțeni, Coțofănești, Gura Văii, Buciumi, Strugari, Ardeoani, Tamași, Berești-Bistrița, Itești, Bogdănești, Sărata;

Județul Neamţ: Piatra-Neamț, Roznov, Borlești, Piatra Șoimului, Săvinești, Dumbrava Roșie, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Rediu, Petricani, Girov, Români, Crăcăoani, Bălțătești, Gârcina, Bârgăuani, Cândești, Mărgineni, Bahna, Secuieni, Ștefan cel Mare, Costișa, Alexandru cel Bun, Dulcești, Moldoveni, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Dochia, Făurei, Ruginoasa, Negrești, Dobreni;



Se vor semnala : intensificări locale ale vântului cu viteze la rafală de 55..65 km/h

Grosimea stratului de zăpadă a ajuns la peste 160 de centimetri în zona de creastă a masivului Făgăraş, riscul de producere a avalanşelor fiind foarte mare, a anunţat, luni, Serviciul Public Judeţean Salvamont (SPJS) Argeş.



"În acest moment, stratul de zăpadă măsurat la staţia meteo Bâlea Lac, la altitudine echivalentă cu Cota 2000 Transfăgărăşan, este de 163 centimetri, iar riscul de avalanşă este de gradul 5 (foarte mare) la altitudini de peste 1.800 metri şi 4 (mare) sub această altitudine, fiind echivalent cu cod roşu", se arată într-un comunicat.



Conform aceleiaşi surse, traseele montane din judeţul Argeş care acced către creasta Făgăraşului, precum şi traseul de creastă al masivelor Făgăraş, Iezer, Piatra Craiului şi Leaota sunt şi vor rămâne închise. Pe versanţi sunt zone întinse unde zăpada proaspătă s-a depus în strat de până la 70-80 de centimetri peste stratul deja existent, îngheţat, existând condiţii de alunecare şi de apariţie de avalanşe însemnate cantitativ.



"Prognoza meteo pentru următoarele zile este geroasă, cu viscol de peste 100 km/h în noaptea de Revelion în zona montană înaltă, ceea ce va duce la menţinerea gradului de risc. La începutul anului nou, vremea se va încălzi, astfel că se aşteaptă apariţia avalanşelor de dimensiuni mari pe pantele cu orientare sudică, iar după căderea întunericului, pe versanţii nordici. Nu trebuie neglijat nici faptul că, în anii trecuţi, s-au produs avalanşe cu victime decedate în munţii din ţara noastră, astfel că nu trebuie subestimate, sub nicio formă, avertismentele", precizează reprezentanţii Salvamont Argeş.



Turiştii care vor ajunge în zona montană din Argeş sunt sfătuiţi să nu încerce să urce pe traseele închise şi să ceară informaţii salvatorilor montani din zonă sau la Dispeceratul Naţional Salvamont. De asemenea, trebuie estimat timpul necesar efectuării drumeţiilor, în aşa fel încât să se încheie înainte de lăsarea întunericului.



"În afara echipamentului obligatoriu de iarnă (încălţăminte şi îmbrăcăminte adecvată, colţari, piolet etc.), trebuie să existe în permanenţă în rucsac o lanternă cu baterii proaspete pentru fiecare participant, evitând astfel situaţii neplăcute. Inclusiv în cazul excursiilor cu autoturismul, este indicat să aveţi încălţări şi îmbrăcăminte de iarnă, chiar şi o lanternă, pentru situaţiile în care aţi putea fi nevoiţi să vă deplasaţi pe jos. De asemenea, trebuie evitată cu desăvârşire parcarea sau chiar şi numai oprirea autoturismelor la baza pantelor dezgolite, încărcate cu zăpadă, deoarece se semnalează des curgeri de zăpadă care ajung până pe carosabil", se mai menţionează în comunicat.